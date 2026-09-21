Gledatelji zbog ovih scena gase 'Monster' na Netflixu! Seks, krv i tjelesne izlučevine bez kočnica

Nova sezona antologijske serije "Monster" Ryana Murphyja i Iana Brennana ponovno je šokirala gledatelje diljem svijeta. Iako su prethodne sezone o Jeffreyu Dahmeru i braći Menendez na Netflixu izazvale brojne kontroverze zbog grafičkih prikaza nasilja, najnoviji nastavak otišao je korak dalje. U središtu radnje sada je Lizzie Borden, zloglasna američka figura optužena za brutalno ubojstvo oca i pomajke sjekirom krajem devetnaestog stoljeća. No, kreatori serije odlučili su povijesne činjenice gurnuti u drugi plan i zamijeniti ih nizom bizarnih, uznemirujućih i često potpuno neukusnih scena koje izazivaju zgražanje javnosti.

Umjesto klasične true crime drame, gledatelji su dobili osmosatnu noćnu moru prepunu eksplicitnih prikaza tjelesnih izlučevina, neopravdanog nasilja i neobičnih seksualnih odnosa. Mnogi se pitaju je li serija prešla granicu dobrog ukusa i postala isključivo poligon za testiranje izdržljivosti želuca prosječnog gledatelja, a društvene mreže pune su komentara onih koji priznaju da zbog izrazito gadljivih scena jednostavno gase seriju i odustaju od daljnjeg gledanja.

Već u prvoj epizodi postaje kristalno jasno da serija neće bježati od šokantnih vizuala. Kreatori su odlučili ogroman dio radnje posvetiti ženskom reproduktivnom sustavu, ali na način koji mnogi kritičari opisuju kao granično fetišistički. U jednoj od prvih scena, koja služi kao povratak u prošlost četiri mjeseca prije samih ubojstava, Lizzie Borden, koju tumači mlada Ella Beatty, suočava se s izrazito obilnim menstrualnim krvarenjem.

Scena dostiže vrhunac neugode kada Lizzie prestraši svog potencijalnog udvarača doslovnim izlijevanjem kante pune menstrualne krvi na dragocjeni bijeli kauč od dudove svile koji pripada njezinoj pomajci Abby. Abby, koju glumi Rebecca Hall, nakon toga izgovara replike prepune gađenja dok naređuje novoj sluškinji Bridget da očisti taj nered. Radnja ide toliko daleko da sluškinja Lizzie donosi drveni vibrator na ručni pogon iz Amsterdama kako bi joj olakšala grčeve, a kasnije se u priču uvodi i veliki medicinski masažer.

Foto: Profimedia

Gledatelji su ostali zatečeni količinom vremena posvećenog prikazivanju zgrušane krvi i prljavih plahti. Serija ne pokušava samo prikazati težinu života žena u tom razdoblju, već to čini kroz prizmu potpunog gađenja, fokusirajući se na najsitnije, neugodne detalje koji izazivaju mučninu.

Najmučnija večera u povijesti televizije

Ako su scene s krvlju bile teške za gledanje, ono što se događa u drugoj epizodi novi je level. Radi se o sceni večere u kojoj obitelj Borden konzumira pokvarene kamenice, što je izmišljeni dodatak povijesnoj priči prema kojoj je obitelj zapravo oboljela od pokvarene juhe od sabljarke i ovčetine. U seriji, taj incident prikazan je kao prvi pokušaj ubojstva, ali izvedba je ostavila publiku u potpunom šoku.

Nakon što Abby i Andrew Borden, kojeg igra Charlie Hunnam, pojedu nekoliko kamenica, započinje kaos. Abby prva počinje povraćati gustu, narančastu tekućinu u mlazovima, nakon čega slijedi prava lančana reakcija eksplozivnog proljeva i neprestanog povraćanja za stolom prepunim hrane. Scene su toliko slikovite i dugotrajne da gotovo prelaze u domenu groteskne crne komedije, a redatelj Max Winkler priznao je da su za postizanje efekta koristili posebne cijevi skrivene ispod odjeće glumaca kroz koje je ekipa za rekvizite ubrizgavala lažnu bljuvotinu.

​- Charlie je taj dan pojeo ogromne kamenice iz konzerve, bio je pravi heroj na setu - objasnio je Winkler u jednom intervjuu, dodajući kako je humor u sceni namjerno rastegnut do krajnjih granica podnošljivosti.

Kamera se u jednom trenutku doslovno zumira na hlače Charlieja Hunnama kako bi detaljno prikazala posljedice probavnih smetnji, što je izazvalo lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Gledatelji ističu da takva razina vulgarnosti ne doprinosi priči, već služi isključivo za izazivanje šoka.

Komadanje tijela i krvavi lijesovi

Kada serija konačno dođe do samog čina ubojstava, nasilje postaje apsolutno nemilosrdno. Sama ubojstva sjekirom prikazana su hiperrealistično, uz zvukove lomljenja kostiju i prskanja krvi koja prekriva cijelu sobu.

Posebno bizaran detalj vezan je uz lik oca Andrewa, koji u seriji ima sporedni posao izrađivača lijesova. U jednoj morbidnoj sceni objašnjava se kako on rutinski sjekirom odsijeca stopala preminulim osobama kako bi njihova tijela stala u lijesove standardne veličine koje izrađuje. Ta morbidna posvećenost detaljima seciranja ljudskog tijela prožima cijelu sezonu, stvarajući atmosferu konstantne jeze i gađenja.

Foto: Netflix

Kao da ekstremno nasilje i vulgarnost nisu bili dovoljni, kreatori su u priču ubacili i niz nestvarnih, psihodeličnih elemenata. Radnja prati tajnu, strastvenu lezbijsku aferu između Lizzie i sluškinje Bridget, koju glumi Vicky Krieps. Scene njihovih intimnih odnosa odvijaju se u mračnom golubinjaku, prepunom ptičjeg izmeta i prljavštine, što dodatno pojačava osjećaj prljavštine i kaosa koji serija komunicira. Istovremeno, sluškinja Bridget prikazana je u kompromitirajućim seksualnim situacijama s ocem Andrewom.

Prava ludnica nastaje u kasnijim epizodama kada se serija potpuno odvaja od stvarnosti i uvodi likove drugih zloglasnih žena iz povijesti. Kroz priče i halucinacije, Lizzie pronalazi inspiraciju u mađarskoj krvavoj grofici Elizabeti Báthory, koja se prikazuje kako se kupa u bazenima ispunjenim krvlju nevinih djevojaka. Uz to, serija u bizarnom skoku kroz vrijeme uvodi i Aileen Wuornos, modernu serijsku ubojicu, koju glumi Sarah Paulson.

U jednoj od najviše kritiziranih scena u cijeloj sezoni, Aileen Wuornos i njezina djevojka dolaze u modernu kuću Lizzie Borden koja je pretvorena u smještaj za turiste. Tamo se upuštaju u javni seksualni odnos na istom onom kauču od dudove svile iz prve epizode, dok Aileen istovremeno konzumira droge i halucinira razgovor sa samom Lizzie Borden. Taj spoj povijesnih epoha, neopravdane golotinje, teških droga i sirovog nasilja stvorio je proizvod koji je, prema mnogima, izgubio svaki doticaj s osnovnom idejom pričanja stvarne priče o jednom od najpoznatijih američkih neriješenih zločina. Publika je ostala zgrožena, a društvene mreže prepune su upozorenja onima osjetljivijeg želuca da ovu sezonu radije preskoče.