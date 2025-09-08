CRVENI TEPIH MTV VMA NAGRADA
Tko je ukrao show na tepihu? Lady Gaga u drami, Ariana u glamuru, Sabrina u chic izdanju
Dodjela MTV VMA nagrada u New Yorku donijela je u nedjelju i spektakl i modu, a najveća pobjednica bila je Lady Gaga s četiri osvojena kipića. Osim što je proglašena Umjetnicom godine, slavila je i s Brunom Marsom za Najbolju suradnju, dok je spot 'Abracadabra' nagrađen za režiju i umjetničku režiju. Nagrade su podijeljene, ali pažnja nije bila usmjerena samo na pozornicu. Crveni tepih bio je prava modna pista, mjesto gdje su zvijezde pokazale svoj stil i pokušale zasjeniti jedna drugu glamuroznim i odvažnim kombinacijama. Gaga je, očekivano, privukla poglede u svojoj dramatičnoj haljini. Ariana Grande odabrala je elegantniju, profinjeniju varijantu i oduševila jednostavnošću koja je isticala njezinu gracioznost. ROSÉ je zasjala doslovno i preneseno, u zlatnoj haljini koja je bliještala pod reflektorima, dok je Sabrina Carpenter odlučila pokazati mladenački šarm u chic kombinaciji. Za dodatnu dozu stila pobrinule su se i ostale zvijezde, jedne su sjajile u šljokicama, druge su birale kožu, a treće su posegnule za bojama koje se pamte