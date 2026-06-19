Tko je zapravo Adam Shulman, suprug Anne Hathaway?

Kad je glumica Anne Hathaway (43) na Instagramu otkrila da sa suprugom Adamom Shulmanom (45) očekuje treće dijete, mnogi su se ponovno zapitali tko je muškarac koji je već gotovo dva desetljeća njezina najveća podrška. Iako svoju vezu godinama uspješno drže podalje od očiju javnosti, njihova ljubavna priča jedna je od najstabilnijih u Hollywoodu, a Adam je mnogo više od 'supruga slavne glumice'.

Poput Anne, Adam je rođen i odrastao u New Yorku. Nakon srednje škole upisao je kazalište na Sveučilištu Brown, a tijekom studija dodatno se usavršavao na prestižnoj Tisch School of the Arts Sveučilišta New York. Glumačku karijeru započeo je 2003. godine, kad je ostvario ulogu u pet epizoda NBC-jeve serije 'American Dreams', nakon čega se pojavio i u filmu 'The Dukes of Hazzard: The Beginning'. Iako se činilo da će ostati pred kamerama, s godinama je sve više interesa pokazivao za posao iza njih.

Nedugo nakon vjenčanja, Adam je s Anne surađivao na produkciji nezavisne drame 'Song One' iz 2014. godine, u kojoj je ona imala glavnu ulogu.

- U početku me zanimalo kako ćemo se snaći. Znate kako kažu da ne treba poslovati sa supružnikom, ali ja sam obožavala raditi s njim. On je u tome jako dobar, sjajan je producent. Čini mi se da sam u tom procesu i sama puno naučila od njega - rekla je Hathaway kasnije za časopis People.

Foto: PROFIMEDIA

No Adam nije ostao samo u filmskom svijetu. Dok je Anne 2010. snimala film 'Alisa u zemlji čudesa', sprijateljio se s dizajnericom Heidi Nahser Fink, koja je izradila nakit za film i prva prepoznala njegov talent. Njihovo je prijateljstvo 2011. godine dovelo do osnivanja tvrtke za izradu nakita James Banks Design. Adamov prvi dizajn bio je privjesak u obliku žarulje koji je osmislio za Anne.

- Dok je Annie bila na dugom snimanju u Londonu, a ja sam radio u kazalištu u New Yorku, rekla mi je: 'Osjećam se kao da nemam svjetla u svom životu'. Tako je nastao zaštitni znak tvrtke, nazvan Lightkeeper - objasnio je.

Tvrtka je ime dobila po njegovu djedu, koji je također dizajnirao nakit. Adam je dizajnirao i Annin zaručnički prsten od šest karata.

- Imao je vrlo jasnu viziju onoga što bi se Anne svidjelo - poručili su iz tvrtke za dijamantni nakit Kwiat, koja je pomogla u izradi.

Njih dvoje upoznali su se 2008. godine preko zajedničkog prijatelja na filmskom festivalu u Palm Springsu. Anne je tad prolazila kroz teško razdoblje nakon prekida s talijanskim poduzetnikom Raffaellom Follierijem, koji je uhićen zbog prijevare. Unatoč svemu, između nje i Adama odmah su planule iskre.

- Čim sam ga upoznala, odmah sam znala da je on ljubav mog života. Isto tako sam znala da ga nisam mogla sresti u gorem trenutku - rekla je glumica za Harper's Bazaar.

Njihova je veza iz godine u godinu postajala sve ozbiljnija. Adam ju je zaprosio u studenom 2011., a godinu dana poslije izrekli su sudbonosno 'da' na intimnoj ceremoniji u Big Suru.

- On mi je pomogao da se počnem osjećati ugodno u svijetu. Danas se često govori da mi žene ne trebamo nikoga. Ali ja trebam svog supruga. Njegova ljubav, jedinstvena i posebna, promijenila me - rekla je Anne svojevremeno za Elle.

Foto: Profimedia

Osim što je Anneina najveća podrška, Adam je, čini se, i vrlo posvećen otac. Prvog sina Jonathana dobili su 2016., a tri godine poslije obitelj je postala bogatija za još jednog dječaka, Jacka. Nakon Jonathanova rođenja Adam je za People priznao da uživa u svakom aspektu očinstva.

Koliko su povezani, Anne je otkrila tijekom gostovanja u emisiji 'The Drew Barrymore Show', kad je ispričala da oboje nose istu tetovažu, slovo 'M'.

- Ideja je da je svatko od nas cjelina za sebe, ali da smo zajedno još više od toga. Ne očekujem da me on upotpuni, niti on to očekuje od mene. Ja sam svoja osoba, on je svoja, a zajedno smo jer vjerujemo da jedno drugo činimo boljima. To je zajednica u kojoj oboje želimo sudjelovati - objasnila je glumica.