Anne Hathaway (43) pokazala trbuščić! Stiže treća beba

Oscarovka Anne Hathaway (43) ponovno je trudna. Sretnu vijest da očekuje treće dijete podijelila je dirljivim videom na Instagramu. Uz pjesmu 'Baby I'm Yours' ponosno je pokazala trudnički trbuščić i potvrdila da ona i suprug Adam Shulman, s kojim je u braku od 2012. godine, proširuju obitelj. Par već ima dvojicu sinova, Jonathana (10) i Jacka (6).

Glumica, poznata po tome da privatni život drži podalje od očiju javnosti, i ovaj je put odlučila sama kontrolirati kako će vijest o trudnoći dospjeti do javnosti. Time nastavlja praksu koju je započela tijekom prve trudnoće, kad je, umjesto da dopusti magazinima da profitiraju na mutnim paparazzo fotografijama, odlučila objaviti sretnu vijest pod vlastitim uvjetima.

Sličan je potez povukla i 2016., kad je čekala sina Jonathana. Tijekom odmora na plaži primijetila je da je prate paparazzi. Svjesna da će se fotografije uskoro pojaviti u medijima, odlučila ih je preduhitriti objavivši vlastitu fotografiju na kojoj nasmijana pozira u crvenom bikiniju. Time nije samo potvrdila trudnoću, nego je još jednom poslala jasnu poruku o pravu na privatnost i kontroli nad vlastitom pričom.

- Objavljivanje fotografije u bikiniju nije baš u mom stilu, ali primijetila sam da me fotografiraju. Pomislila sam, ako će takva fotografija već biti u svijetu, trebala bi barem biti slika koja me čini sretnom (i ona koja je snimljena uz moj pristanak. I s filterom - poručila je tad.

Foto: Mike Blake

No njezine objave trudnoće nisu samo lekcije o medijskoj pismenosti. Kad je 2019. otkrila da čeka drugo dijete, sina Jacka, Hathaway je svoju platformu iskoristila za puno važniju poruku. Uz crno-bijelu fotografiju na kojoj je pokazala trudnički trbuščić napisala je iskrenu objavu koja je odjeknula među milijunima žena. Željela je pružiti podršku svima kojima put do roditeljstva nije bio jednostavan, priznavši da ni njezino iskustvo nije bilo bajkovito.

- Nije za film... 'Šalu na stranu, za sve koji prolaze kroz pakao neplodnosti i začeća, znajte da ni do jedne moje trudnoće nije vodila ravna linija. Šaljem vam dodatnu ljubav' - napisala je tad.

Koliko je njezina borba bila teška, javnost je doznala tek godinama kasnije. U ožujku 2024. glumica je otkrila da je 2015. doživjela spontani pobačaj. To se dogodilo dok je glumila u predstavi 'Grounded', u kojoj je njezin lik svake večeri na pozornici prolazio kroz porođaj. Hathaway je priznala da je morala 'rađati na pozornici', dok je privatno prolazila kroz bol zbog gubitka trudnoće. U početku je svoju tajnu povjerila samo nekolicini bliskih prijatelja koji su je posjećivali iza pozornice.

- Bilo je preteško držati to u sebi dok sam bila na pozornici i pretvarala se da je sve u redu - priznala je u intervjuu.

Foto: TheImageDirect.com

*Uz korištenje AI-ja