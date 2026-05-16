U revijalnom dijelu velikog finala Eurosonga finski bend izveo je medley eurovizijskih hitova, među kojima se našao i hrvatski favorit Baby Lasagne
'Rim Tim Tagi Dim' ponovno odjeknuo Eurosongom, izveli ga legendarni finski rockeri Lordi
U revijalnom dijelu finala Eurosonga na pozornicu su stigli finski rockeri Lordi i izveli medley poznatih eurovizijskih hitova. Tijekom nastupa otpjevali su 'Cha Cha Cha', 'Espresso Macchiato', ali i dio 'Rim Tim Tagi Dima', hita kojim je naš Baby Lasagna prije dvije godine osvojio Europu i Hrvatskoj donio povijesni uspjeh.
Njihova energična i sirova interpretacija pjesme izazvala je erupciju oduševljenja u dvorani. Na prvi pogled, Baby Lasagna i Lordi dolaze iz različitih svjetova, no njihove eurovizijske priče dijele zapanjujuće sličnosti. Lordi su 2006. sa svojom 'Hard Rock Hallelujah' šokirali Europu i odnijeli pobjedu, postavši prvi i jedini hard rock bend kojem je to uspjelo. Ipak, kako je kasnije priznao frontmen Mr. Lordi, taj uspjeh imao je i svoju tamnu stranu, posebno unutar zajednice kojoj su pripadali.
- Biti heavy metal bend u našem žanru na Eurosongu nekad je bio siguran način da uništite sav svoj kredibilitet kao umjetnik. Godinama smo patili jer su nas smatrali 'onim eurovizijskim bendom'.
Reakcija metal scene, kako je opisao, bila je brutalna. Mnogi su ih smatrali šalom i cirkusom, što je umjetnicima teško palo.
- Bilo je prilično okrutno dobiti takvu reakciju od vlastitog tabora, od metalaca. Ti bodeži idu duboko u srce - izjavio je Mr. Lordi, dodajući kako su tek s vremenom ponovno prihvaćeni. Njihova pobjeda bila je, kako kaže, svojevrsni "protest" metalaca diljem Europe koji su se udružili i glasali za svoje, utirući put za sve buduće rokere na Eurosongu.
Sličan put 'autsajdera' imao je i Baby Lasagna. Njegova pjesma, kombinacija industrial metala, popa i techna, u početku je bila tek rezerva za Doru 2024. Napisana u spavaćoj sobi, 'Rim Tim Tagi Dim' iskreno i duhovito progovara o masovnom iseljavanju mladih iz Hrvatske, bolnoj temi zapakiranoj u zarazan ritam. Stihovi poput 'Gonna miss you all, but mostly the cat' (Nedostajat ćete mi svi, ali najviše mačka) i 'My anxiety attacks' (Moji napadaji tjeskobe) savršeno su saželi gorko-slatki osjećaj odlaska u potrazi za boljim životom.
Nakon ulaska u natjecanje, pjesma je postala nezaustavljiv val koji je kulminirao ogromnim eurovizijskim uspjehom u Malmöu. Iako je završio drugi, Baby Lasagna bio je apsolutni pobjednik po glasovima publike. Postao je nacionalni heroj, a njegov ples plesala je cijela Hrvatska, od članova Europskog parlamenta do vatrogasaca i baletana.
