'Rim Tim Tagi Dim' ponovno odjeknuo Eurosongom, izveli ga legendarni finski rockeri Lordi

Foto: Lisa Leutner

U revijalnom dijelu velikog finala Eurosonga finski bend izveo je medley eurovizijskih hitova, među kojima se našao i hrvatski favorit Baby Lasagne

U revijalnom dijelu finala Eurosonga na pozornicu su stigli finski rockeri Lordi i izveli medley poznatih eurovizijskih hitova. Tijekom nastupa otpjevali su 'Cha Cha Cha', 'Espresso Macchiato', ali i dio 'Rim Tim Tagi Dima', hita kojim je naš Baby Lasagna prije dvije godine osvojio Europu i Hrvatskoj donio povijesni uspjeh.

Foto: Lisa Leutner

Njihova energična i sirova interpretacija pjesme izazvala je erupciju oduševljenja u dvorani. Na prvi pogled, Baby Lasagna i Lordi dolaze iz različitih svjetova, no njihove eurovizijske priče dijele zapanjujuće sličnosti. Lordi su 2006. sa svojom 'Hard Rock Hallelujah' šokirali Europu i odnijeli pobjedu, postavši prvi i jedini hard rock bend kojem je to uspjelo. Ipak, kako je kasnije priznao frontmen Mr. Lordi, taj uspjeh imao je i svoju tamnu stranu, posebno unutar zajednice kojoj su pripadali.

​- Biti heavy metal bend u našem žanru na Eurosongu nekad je bio siguran način da uništite sav svoj kredibilitet kao umjetnik. Godinama smo patili jer su nas smatrali 'onim eurovizijskim bendom'.

Foto: Lisa Leutner

Reakcija metal scene, kako je opisao, bila je brutalna. Mnogi su ih smatrali šalom i cirkusom, što je umjetnicima teško palo.

​- Bilo je prilično okrutno dobiti takvu reakciju od vlastitog tabora, od metalaca. Ti bodeži idu duboko u srce - izjavio je Mr. Lordi, dodajući kako su tek s vremenom ponovno prihvaćeni. Njihova pobjeda bila je, kako kaže, svojevrsni "protest" metalaca diljem Europe koji su se udružili i glasali za svoje, utirući put za sve buduće rokere na Eurosongu.

RASTURILE U BEČU VIDEO Svi hvale Lelekice: 'Dajte im taj trofej, to je remek djelo!' Pogledajte nastup u finalu
VIDEO Svi hvale Lelekice: 'Dajte im taj trofej, to je remek djelo!' Pogledajte nastup u finalu

Sličan put 'autsajdera' imao je i Baby Lasagna. Njegova pjesma, kombinacija industrial metala, popa i techna, u početku je bila tek rezerva za Doru 2024. Napisana u spavaćoj sobi, 'Rim Tim Tagi Dim' iskreno i duhovito progovara o masovnom iseljavanju mladih iz Hrvatske, bolnoj temi zapakiranoj u zarazan ritam. Stihovi poput 'Gonna miss you all, but mostly the cat' (Nedostajat ćete mi svi, ali najviše mačka) i 'My anxiety attacks' (Moji napadaji tjeskobe) savršeno su saželi gorko-slatki osjećaj odlaska u potrazi za boljim životom.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Nakon ulaska u natjecanje, pjesma je postala nezaustavljiv val koji je kulminirao ogromnim eurovizijskim uspjehom u Malmöu. Iako je završio drugi, Baby Lasagna bio je apsolutni pobjednik po glasovima publike. Postao je nacionalni heroj, a njegov ples plesala je cijela Hrvatska, od članova Europskog parlamenta do vatrogasaca i baletana.

