Tko su Cole i Dylan Sprouse?

Glumac Dylan Sprouse (34) iznenadio je javnost neobičnim otkrićem o svojoj obitelji. Gostujući u podcastu, ispričao je kako je istraživao obiteljsko podrijetlo i pritom doznao da su se preci s majčine i očeve strane njegove obitelji više puta međusobno povezivali brakovima. Zatim se našalio kako su on i njegov brat Cole 'djeca incesta'.

Njegova priča privukla je pozornost javnosti, a mnoge je ponovno zainteresirala za život slavnih blizanaca Dylana i Colea Sprousea.

Dylan je nedavno privukao veliku pozornost i na reviji Victoria's Secreta, ali ne zbog vlastitog pojavljivanja na modnoj pisti, već zbog načina na koji je bodrio suprugu, manekenku Barbaru Palvin (33). Dok je ona samouvjereno koračala pistom, Dylan je ustao sa svojeg mjesta, glasno navijao i pljeskao joj, a snimke njegove reakcije ubrzo su osvojile društvene mreže.

Foto: Mario Anzuoni

Par, koji je u vezi od 2018. godine, vjenčao se u srpnju 2023. u Barbarinoj rodnoj Mađarskoj. Dylan već godinama slovi kao njezin najveći obožavatelj, a na reviji 2024. godine pojavio se s kartonskim fotografijama njihovih kućnih ljubimaca, kojima je nasmijao okupljene. Prošle je godine pak dijelio bedževe za podizanje svijesti o endometriozi, nakon što je Barbara prošla operaciju zbog te bolesti.

Iako ga danas mnogi povezuju upravo sa slavnom suprugom, Dylan je publici poznat još od djetinjstva. Zajedno s bratom blizancem Coleom Sprouseom proslavio se u Disneyjevoj hit-seriji "The Suite Life of Zack & Cody", u kojoj je Dylan glumio Zacka, a Cole njegova brata Codyja. Serija se počela prikazivati 2005. godine, a popularnost im je donijela i nastavak "The Suite Life on Deck".

DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

Zanimljivo je da su braća glumačku karijeru započela još kao bebe, a jednu od prvih većih filmskih uloga ostvarila su 1999. godine u komediji Big Daddy s Adamom Sandlerom. Ipak, samo je Cole glumio u kultnoj seriji Prijatelji, gdje je utjelovio Bena, sina Rossa Gellera, kojeg je glumio David Schwimmer. Bila je to jedna od njegovih prvih uloga bez brata Dylana.

Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija

Nakon završetka Disneyjeve ere braća su krenula različitim profesionalnim putevima. Cole se ponovno našao u središtu pozornosti zahvaljujući ulozi Jugheada Jonesa u popularnoj seriji "Riverdale", a pojavio se i u romantičnoj drami "Five Feet Apart". Osim glumom, bavi se i fotografijom, dok je Dylan nastavio graditi filmsku karijeru u ostvarenjima poput "Beautiful Disaster" i "Beautiful Wedding", a okušao se i u poduzetništvu.

Premda ih obožavatelji i danas često zamjenjuju, braća imaju različite privatne živote. Cole je nakon veze s kolegicom iz "Riverdalea", Lili Reinhart, započeo vezu s manekenkom Ari Fournier, dok Dylan uživa u braku s Barbarom. Upravo je Cole nakon ovogodišnje revije nasmijao pratitelje objavom u kojoj se požalio da ga ljudi ponovno označavaju na snimkama Victoria's Secreta jer još uvijek ne znaju koji je od blizanaca oženio slavnu manekenku.

*uz korištenje AI-ja