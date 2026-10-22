Zvijezda Disneyja šokirala je izjavom o obiteljskom stablu: 'Moj brat i ja plod smo incesta'

Dylan Sprouse našalio se da su on i njegov brat blizanac Cole Sprouse 'djeca incesta' nakon što je pomoću genealoškog programa Ancestry doznao više o svojem obiteljskom podrijetlu.

- Pronašao sam mnogo članova obitelji koje, što je čudno, nikad nisam upoznao jer su odnosi u očevoj strani obitelji prilično narušeni. Počeo sam razgovarati s njima te uspoređivati i povezivati informacije, objasnio je Dylan u epizodi podcasta Wildmen Podcast objavljenoj u utorak, piše PageSix.

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Objasnio je kako je otkrio da su obje strane njegove obitelji živjele u Kaliforniji tijekom zlatne groznice te da su se do 19. stoljeća te obitelji povezale brakovima.

- A onda su se razdvojile pa su se ponovno povezale brakom mojih mame i tate, otkrio je Dylan, šaleći se na račun neobičnog obiteljskog stabla. Dodao je da je nazvao Colea kako bi mu ispričao tu 'je***o ludu' vijest, no glumac iz serije 'Riverdale' nije želio slušati o tom otkriću pa je poklopio slušalicu.

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Obiteljsko stabo Dylana zainteresiralo ga je nakon što je doznao da su očevi stričevi bili jednojajčani blizanci.

- Uvijek sam mislio da jednojajčani blizanci, odnosno blizanci općenito, dolaze s mamine strane obitelji. U četiri generacije imali smo sedam parova blizanaca. Što je ludo. A razlog zašto imamo toliko blizanaca jest to što je riječ o istoj obitelji, uzviknuo je.

Zvijezda serije 'Zack i Cody' našalila se da unatoč svemu nema spojene nožne prste, no ispričao je neobičnu priču o svojoj teti.

- Jedna od mojih teta bila je blizanka, ali je pojela svojeg blizanca u maternici. Kad su joj otvorili cistu na ramenu, unutra su bili zubi i kosa, rekao je.

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- Ukratko, Cole i ja djeca smo incesta, zaključio je Dylan. Blizanci Sprouse proslavili su se kao dječji glumci, a najpoznatiji su po ulogama Zacka (Dylan) i Codyja (Cole) u popularnoj humorističnoj seriji Disney Channela.

Cole je također u seriji 'Prijatelji' odigrao Bena, Rossovog sina s prvom suprugom Carol. Dylan i supruga Barbara Palvin nedavno su dobili prvo dijete, kćer Sylvie.

*uz korištenje AI-ja