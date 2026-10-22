Obavijesti

Show

Komentari 0
ISTRAŽIVAO PORIJEKLO

Zvijezda Disneyja šokirala je izjavom o obiteljskom stablu: 'Moj brat i ja plod smo incesta'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zvijezda Disneyja šokirala je izjavom o obiteljskom stablu: 'Moj brat i ja plod smo incesta'
5
Foto: Stefanie Rex/DPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dylan Sprouse je u podcastu ispričao kako je istražujući obiteljsko podrijetlo otkrio da su se preci njegovih roditelja više puta povezali brakom.

Admiral

Dylan Sprouse našalio se da su on i njegov brat blizanac Cole Sprouse 'djeca incesta' nakon što je pomoću genealoškog programa Ancestry doznao više o svojem obiteljskom podrijetlu.

- Pronašao sam mnogo članova obitelji koje, što je čudno, nikad nisam upoznao jer su odnosi u očevoj strani obitelji prilično narušeni. Počeo sam razgovarati s njima te uspoređivati i povezivati informacije, objasnio je Dylan u epizodi podcasta Wildmen Podcast objavljenoj u utorak, piše PageSix.

DPA/Pixsell
DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

Objasnio je kako je otkrio da su obje strane njegove obitelji živjele u Kaliforniji tijekom zlatne groznice te da su se do 19. stoljeća te obitelji povezale brakovima.

- A onda su se razdvojile pa su se ponovno povezale brakom mojih mame i tate, otkrio je Dylan, šaleći se na račun neobičnog obiteljskog stabla. Dodao je da je nazvao Colea kako bi mu ispričao tu 'je***o ludu' vijest, no glumac iz serije 'Riverdale' nije želio slušati o tom otkriću pa je poklopio slušalicu.

The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "Karma" Out of competition - Red Carpet Arrivals
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Obiteljsko stabo Dylana zainteresiralo ga je nakon što je doznao da su očevi stričevi bili jednojajčani blizanci.

- Uvijek sam mislio da jednojajčani blizanci, odnosno blizanci općenito, dolaze s mamine strane obitelji. U četiri generacije imali smo sedam parova blizanaca. Što je ludo. A razlog zašto imamo toliko blizanaca jest to što je riječ o istoj obitelji, uzviknuo je.

FANOVI SE BRINU Barbara Palvin nosila Victoria's Secret reviju 6 tjedana nakon poroda. Suprug: 'Zadivljen sam'
Barbara Palvin nosila Victoria's Secret reviju 6 tjedana nakon poroda. Suprug: 'Zadivljen sam'

Zvijezda serije 'Zack i Cody' našalila se da unatoč svemu nema spojene nožne prste, no ispričao je neobičnu priču o svojoj teti.

- Jedna od mojih teta bila je blizanka, ali je pojela svojeg blizanca u maternici. Kad su joj otvorili cistu na ramenu, unutra su bili zubi i kosa, rekao je.

Screenshot
Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija

- Ukratko, Cole i ja djeca smo incesta, zaključio je Dylan. Blizanci Sprouse proslavili su se kao dječji glumci, a najpoznatiji su po ulogama Zacka (Dylan) i Codyja (Cole) u popularnoj humorističnoj seriji Disney Channela.

LIJEPE VIJESTI Barbara Palvin i Dylan Sprouse postali su roditelji djevojčice!
Barbara Palvin i Dylan Sprouse postali su roditelji djevojčice!

Cole je također u seriji 'Prijatelji' odigrao Bena, Rossovog sina s prvom suprugom Carol. Dylan i supruga Barbara Palvin nedavno su dobili prvo dijete, kćer Sylvie. 

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove poznate dame vole mlađe frajere i to ne skrivaju
GODINE IM NE ZNAČE NIŠTA

FOTO Ove poznate dame vole mlađe frajere i to ne skrivaju

Sve su češće ljubavne veze i brakovi u kojima je žena starija od muškarca, a takvi odnosi odavno više nisu rijetkost ni među poznatim osobama. Među domaćim zvijezdama koje su ljubav pronašle s mlađim partnerima ističu se glumica Petra Dugandžić, pjevačica Maja Šuput i bivša manekenka Tatjana Dragović, koje su pokazale da razlika u godinama ne mora biti prepreka ljubavnoj sreći.
FOTO Sjećate se Susan Boyle? Glazbena senzacija objavila je nove fotke, neprepoznatljiva je
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate se Susan Boyle? Glazbena senzacija objavila je nove fotke, neprepoznatljiva je

Glazbenica Susan Boyle prije 17 godina otkrila je svijetu svoj talent, a danas putuje i uživa. Sada je objavila nove fotografije nastale u Americi, a na njima je gotovo neprepoznatljiva.
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', 'Kumovi', 'La promesa', 'Plamen ljubavi'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026