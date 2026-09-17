Tko su najuspješnije Hrvatice? Misteriozni izbor dobio rasplet u novoj predstavi 'Moruzgve'

Znanstvenica godine, Trenerica godine, Influencerica godine i Najbolje odjevena osoba godine - četiri titule pripale su Katarini Baban, Mirni Medaković Stepinac, Niki Ivančić i Dori Hasanec. A onda je otkrivena tajna. Misteriozni izbor Uspješna.hr dobio je neočekivani nastavak – na pozornici. Ono što je javnost pratila kao izbor najuspješnijih žena zapravo je bio uvod u novu predstavu Kazališta Moruzgva "Uspješna.hr", čija je zagrebačka premijera zakazana za 1. listopada u Kazalištu Kerempuh.

U predstavi redatelja Krešimira Dolenčića četiri glumice ulaze u dinamičan svijet u kojem se granice između javne slike, privatnih želja, stvarnosti i fikcije neprestano pomiču. Svaka od njih utjelovljuje niz različitih likova, a sve počinje upravo svečanošću dodjele nagrada. Naizgled glamurozna ceremonija ubrzo postaje prostor u kojem se otvaraju priče koje sežu od javnih skandala do intimnih fantazija. Govori laureatkinja postaju predstava unutar predstave, a pitanje uspjeha postupno prerasta u pitanje života koji pokušavamo živjeti prema vlastitim ili tuđim pravilima.

Foto: Karla Kurpez Cropix

Predstava je već na svom prvom festivalskom gostovanju osvojila priznanje na 6. inBox Festivalu malih teatarskih formi, čime je svoj kazališni život započela prije zagrebačke premijere.

Foto: Karla Kurpez Cropix

Pred zagrebačku publiku „Uspješna.hr“ stiže 1. listopada od 20 sati u kazalište Kerempuh, gdje će se misteriozna priča o najuspješnijim ženama pretvoriti u kazališni spektakl pun obrata, različitih likova, glazbe, plesa i neočekivanih situacija.

Tekst je u suradnji s glumicama Katarinom Baban, Dorom Hasanec, Nikom Ivančić i Mirnom Medaković Stepinac napisala Ana Tonković. U autorskom timu su i skladatelj Mario Mirković, scenograf, video i light dizajner Deni Šesnić, kostimografkinja Željka Franulović te koreografkinja Ilona Cvitić.

Foto: Karla Kurpez Cropix

Misteriozni izbor Uspješna.hr vodio je javnost prema pitanju tko je najuspješnija Hrvatica. Sada je otkriveno da je iza cijele priče stajala predstava.