Znanstvenica, trenerica, influencerica i najbolje odjevena - četiri pobjednice misterioznog izbora zapravo su glumice koje u predstavi 'Uspješna.hr' igraju više od 30 različitih uloga
Tko su najuspješnije Hrvatice? Misteriozni izbor dobio rasplet u novoj predstavi 'Moruzgve'
Znanstvenica godine, Trenerica godine, Influencerica godine i Najbolje odjevena osoba godine - četiri titule pripale su Katarini Baban, Mirni Medaković Stepinac, Niki Ivančić i Dori Hasanec. A onda je otkrivena tajna. Misteriozni izbor Uspješna.hr dobio je neočekivani nastavak – na pozornici. Ono što je javnost pratila kao izbor najuspješnijih žena zapravo je bio uvod u novu predstavu Kazališta Moruzgva "Uspješna.hr", čija je zagrebačka premijera zakazana za 1. listopada u Kazalištu Kerempuh.
U predstavi redatelja Krešimira Dolenčića četiri glumice ulaze u dinamičan svijet u kojem se granice između javne slike, privatnih želja, stvarnosti i fikcije neprestano pomiču. Svaka od njih utjelovljuje niz različitih likova, a sve počinje upravo svečanošću dodjele nagrada. Naizgled glamurozna ceremonija ubrzo postaje prostor u kojem se otvaraju priče koje sežu od javnih skandala do intimnih fantazija. Govori laureatkinja postaju predstava unutar predstave, a pitanje uspjeha postupno prerasta u pitanje života koji pokušavamo živjeti prema vlastitim ili tuđim pravilima.
Predstava je već na svom prvom festivalskom gostovanju osvojila priznanje na 6. inBox Festivalu malih teatarskih formi, čime je svoj kazališni život započela prije zagrebačke premijere.
Pred zagrebačku publiku „Uspješna.hr“ stiže 1. listopada od 20 sati u kazalište Kerempuh, gdje će se misteriozna priča o najuspješnijim ženama pretvoriti u kazališni spektakl pun obrata, različitih likova, glazbe, plesa i neočekivanih situacija.
Tekst je u suradnji s glumicama Katarinom Baban, Dorom Hasanec, Nikom Ivančić i Mirnom Medaković Stepinac napisala Ana Tonković. U autorskom timu su i skladatelj Mario Mirković, scenograf, video i light dizajner Deni Šesnić, kostimografkinja Željka Franulović te koreografkinja Ilona Cvitić.
Misteriozni izbor Uspješna.hr vodio je javnost prema pitanju tko je najuspješnija Hrvatica. Sada je otkriveno da je iza cijele priče stajala predstava.
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