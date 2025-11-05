Tko tu koga ignorira? Maja, Šime i Laura na istom mjestu, a nisu se ni družili? 'Jeftin trik'

Zadar je u utorak navečer ugostio četvrto izdanje modne revije ModernA, koja je okupila brojne ljubitelje mode, domaće dizajnere i nekoliko prepoznatljivih lica s javne scene. U prvom redu, rame uz rame, sjedili su pjevačica Maja Šuput i bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez. Tijekom cijele večeri djelovali su opušteno, dotjerano i prilično blisko - razmjenjivali su komentare, smijali se, naginjali jedno prema drugome i jasno davali do znanja da uživaju.

Zadar: 4. izdanje modne revije ModernA | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nekoliko redova iza njih sjedila je i Laura Prgomet, jedna od najupečatljivijih natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', koja se u toj sezoni borila upravo za Šimino srce. Pratila je reviju u društvu prijatelja i djelovala jednako dobro raspoloženo, ali između nje i prvog reda, čini se, nije bilo kontakta. A iako su sjedili odvojeno, kako doznajemo, sve ih je povezao isti hotel u kojem su bili smješteni.

Zadar: 4. izdanje modne revije ModernA | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Već se mjesecima šuška o romansi Maje Šuput i Šime Eleza, a njihov je odnos započeo upravo profesionalno, na snimanju spota za njezinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Šime u početku nije bio predviđen za glavnu mušku ulogu, ali kad ga je njezin tim predložio, Maja nije puno razmišljala. Poslala mu je poruku i već tri dana kasnije bili su zajedno na setu. Snimalo se po nesnosnoj vrućini, do dugo u noć s mokrim haljinama i scenama u vodi, ali, kako je rekla Maja, sve je prošlo glatko.

Foto: PROMO

Nedugo nakon toga snimljeni su i na jahti kod Brača. I nisu samo plovili i sunčali se.

- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se slučajno zatekla u blizini.

Na pitanje o prirodi njihova odnosa, Maja nije bila oduševljena.

- Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - kratko je rekla.

Foto: 24sata/canva

Iako službene potvrde još nema, očito je da se Maja i Šime sve češće pojavljuju zajedno na događanjima i ne skrivaju međusobnu bliskost. Laura, koja je cijelu priču promatrala izvana, nije ostala ravnodušna.

- Oni su vam moderni, mlađi Brad Pitt i starija Angelina - rekla je ranije uz sarkastični osmijeh.

- Meni to djeluje kao jedan jeftini marketinški trik. Ja odmalena pratim showbizz i takve veze. Očito je kad netko to radi na silu i kad nekog stvarno uhvate nespremnog. Malo više bi trebali poraditi na detaljima scenarija - poručila im je Prgomet.

Foto: Instagram

Potvrdila je da se sa Šimom čula kratko nakon showa, ali da je njihov odnos definitivno završen: 'Kad sam ga, ajmo reći, 'izdala' Vanji jer nije bio vjeran, mislim da je on konačno završio sa mnom. Trenutno se ne čujemo, a i nema potrebe, pogotovo ako je dečko zauzet. Ne volim ništa dijeliti, a pogotovo se ne volim petljati u nečiji odnos.'