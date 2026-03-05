'Tko želi biti milijunaš': Nikola je riskirao na pitanju za 34.000 eura, znate li vi točan odgovor?

U ovotjednom izdanju kviza 'Tko želi biti milijunaš?' nastupili su Nikola Delić, Tomislav Vlaić i Marko Bartolović. Nikola je stigao do 13. pitanja, ali je nakon netočnog odgovora kviz napustio s 5.000 eura. Tomislav je natjecanje završio na drugom pragu i kući otišao sa 150 eura. Marko, koji je stigao do 11. pitanja, i osvojio 10.000 eura bez džokera nastavlja borbu za glavni jackpot u idućoj epizodi.

Nikola Delić, odvjetnik iz Pule, otvorio je emisiju odgovarajući na 7. pitanje, uz sva tri džokera na raspolaganju. Pitanje za 600 eura glasilo je: Posljednja scena 'Milijunaša s ulice' odvija se… A: na mumbajskom kolodvoru, B: u šangajskoj luci, C: na tokijskom aerodromu ili D: u teheranskoj garaži?

Kao konačan odgovor Nikola je naveo A: na mumbajskom kolodvoru, obrazloživši kako film prati priču mladića iz siromašnih slamova Mumbaija. Odgovor je bio točan, čime je osvojio 600 eura.

Foto: HRT

Za prelazak drugog praga Nikola je zatražio džokera 'zovi'. Nije znao koji je književnik nosio titulu 'Elegantiae arbiter', odnosno suca ukusa na dvoru cara Nerona. Uz Petronija, u ponudi su još bili Vergilije, Ovidije i Horacije.

Džoker je smatrao da je riječ o Petroniju, no Nikola nije bio siguran je li dobro čuo. Nakon kratkog dvoumljenja odlučio se za Petronija, što se pokazalo točnim odgovorom na 10. pitanje, jer Vergilije, Ovidije i Horacije nisu živjeli u doba cara Nerona.

Foto: HRT

Na 11. pitanju Nikola je iskoristio čak dva džokera. Pitanje za 10.000 eura glasilo je: Koja je pjesma iz filma 'Dani groma', a ne iz 'Top Guna'? A: Take My Breath Away, B: Show Me Heaven, C: Through the Fire ili D: Danger Zone?

Iako je isprva razmišljao o džokeru 'pitaj publiku', nakon razgovora s voditeljem odlučio se za 'pola-pola', nakon čega su ostali odgovori B: Show Me Heaven i D: Danger Zone. Budući da mu to nije pomoglo u donošenju odluke, zatražio je i pomoć publike.

Publika je uvjerljivih 85 posto glasova dala odgovoru B: Show Me Heaven, a 15 posto za Danger Zone. Nikola je odlučio vjerovati publici, a to se pokazalo ispravnim - točnim odgovorom osvojio je 10.000 eura.

Foto: HRT

Na 12. pitanju, vrijednom 18.000 eura, Nikola nije bio siguran u odgovor, no odlučio je riskirati i pogodio da je planina Aconcagua toliko visoka da u krugu od 15.000 kilometara nijedna planina nije viša. Među ponuđenim odgovorima bili su još K2, Denali i Kilimandžaro.

Riskirao je i na 13. pitanju, za 34.000 eura. Pitanje je glasilo što se nalazi između dviju maslinovih grančica na logotipu OPCW-a, dobitnika Nobelove nagrade za mir 2013. godine. U ponudi su bili mrkva, kukuruz, tikvica i krumpir.

Nikola je kao konačan odgovor naveo B: kukuruz, smatrajući kako je riječ o organizaciji za pomoć siromašnima. Nažalost, odgovor nije bio točan te je kviz napustio s osvojenih 5.000 eura.

Foto: HRT

- Najprije čestitke na hrabrosti. Ako se želi doći do kraja, igra se ovako. Nažalost, u toj hrabrosti…, rekao je Tarik prije nego što je pročitao točan odgovor.

- Na hrvatski prevedeno, OPCW je Organizacija za zabranu kemijskog oružja, a na njezinu logotipu ne nalazi se povrće, već okrugla tikvica - vrsta laboratorijskog posuđa. Tikvica je točan odgovor, dodao je.

Foto: HRT

Na vrući stolac nasuprot Tariku Filipoviću idući je sjeo Tomislav Vlaić iz Zagrebu. Umirovljenik iz Podsuseda voditelju je poznat iz drugih HRT-ovih kvizova.

Natjecatelju je već za prelazak prvog praga bila potrebna pomoć publike. Pitanje za 150 eura glasilo je: Poslovica tvrdi da dok je ovaca, bit će i… U ponudi su bili odgovori: A: janjetine, B: vune, C: pastira i D: koza.

Publika je s 58 posto glasova podržala odgovor B: vune. Za odgovor A: janjetina glasovalo je 10 posto publike, 20 posto odabralo je odgovor C: pastira, dok je 12 posto glasova pripalo odgovoru D: koza.

Tomislav je vjerovao publici jer poslovica mu je bila nepoznata. Kako konačan odgovor je naveo B ti tako osvojio 150 eura.

Foto: HRT

Drugog džokera natjecatelj je zatrebao na osmom pitanju jer nije znao pravo ime glazbenika Mobyja. Ponuđeni odgovori bili su: Richard Hawthorne Hall, Richard Poe Hall, Richard Melville Hall i Richard Twain Hall.

Džoker 'zovi' nije znao točan odgovor, no po logici je predložio odgovor C: Richard Melville Hall. Natjecatelj se složio s tim izborom te je, zahvaljujući džokeru, osvojio 1.000 eura.

Foto: HRT

Posljednjeg džokera Tomislav je iskoristio na pitanju za prelazak drugog praga. Pitanje je glasilo: Zbog varijacija u genu za jedan olfaktorni receptor, listovi koje biljke mnogima imaju 'sapunasti okus'? Peršin, ružmarin, korijander ili bosiljak?

Nakon džokera 'pola-pola' ostali su odgovori C: korijander i D: bosiljak. Ni to Tomislavu nije pomoglo - za korijander je rekao da ni ne zna kakvog je okusa. Kao konačan odgovor naveo je D: bosiljak.

- Kako, pa bosiljak ste jeli. Nema ništa sapunasto… Riječ je o receptoru na koji se vežu aldehidi koji listovima korijandra daju specifičan miris. Nažalost, dragi Tomislave, C je točan odgovor - rekao je Tarik.

Tomislav je kući otišao s osvojenih 150 eura.

Foto: HRT

Marko Bartolović iz Zagreba, oženjen i otac dviju djevojčica, bio je posljednji natjecatelj u emisiji. Po struci je fizioterapeut, čime se i profesionalno bavi, a u slobodno vrijeme voli sport i šah.

Na osmom pitanju zatražio je pomoć publike jer nije bio siguran tko se u slavnom filmu Kevina Costnera zove Dvije Čarape. Ponuđeni odgovori bili su: konj, vuk, dupin ili medvjed.

Publika je 73 posto glasova dala odgovoru vuk, 23 posto konju, tri posto dupinu, a jedan posto medvjedu. I sam natjecatelj smatrao je da je točan odgovor vuk, što je nakon glasovanja publike naveo kao konačan odgovor te osvojio 1.000 eura.

Foto: HRT

Na desetom pitanju, za prelazak drugog praga, Marko je iskoristio džokera 'pola-pola'. Pitanje je glasilo: U kojem smo sportu na pijesku osvojili posljednja dva svjetska prvenstva, u oba pobijedivši Dansku? Ponuđeni odgovori bili su: A) nogomet, B) odbojka, C) rukomet i D) tenis.

Nakon suženog izbora ostali su odgovori B) odbojka i C) rukomet.

- Znam da smo u rukometu na pijesku jako dobri i riskirat ću - moj konačan odgovor je C - rekao je Marko. Kako je odgovor bio točan, osvojio je 5.000 eura.

Foto: HRT

Na idućem, 11. pitanju natjecatelj je iskoristio posljednjeg džokera. Pitanje je glasilo što je kapetan Nemo bio prije nego što se 'uselio' u podmornicu Nautilus: engleski lord, francuski plemić, njemački knez ili indijski princ.

Foto: HRT

Džoker 'zovi' nije znao točan odgovor, no mislio da je to D, kao i Marko, koji je indijskog princa naveo kao konačan odgovor. Točnim odgovorom osvojio je 10.000 eura.

Njegov pravi identitet i prošlost otkrivaju se tek u romanu 'Tajanstveni otok', svojevrsnom nastavku romana '20.000 milja pod morem'. Riječ je o princu Dakkaru, sinu radže od Bundelkanda, pojasnio je Tarik.

Marko svoj pohod na glavni jackpot nastavlja u idućoj epizodi, u kojoj će odgovarati na 12. pitanje vrijedno 18.000 eura, bez džokera.

Foto: HRT