'Tko želi biti milijunaš': Nikola je riskirao na pitanju za 34.000 eura, znate li vi točan odgovor?

U ovotjednom izdanju kviza 'Tko želi biti milijunaš?' nastupili su Nikola Delić, Tomislav Vlaić i Marko Bartolović. Nikola je stigao do 13. pitanja, ali je nakon netočnog odgovora kviz napustio s 5.000 eura. Tomislav je natjecanje završio na drugom pragu i kući otišao sa 150 eura. Marko, koji je stigao do 11. pitanja, i osvojio 10.000 eura bez džokera nastavlja borbu za glavni jackpot u idućoj epizodi.
Nikola Delić, odvjetnik iz Pule, otvorio je emisiju odgovarajući na 7. pitanje, uz sva tri džokera na raspolaganju. Pitanje za 600 eura glasilo je: Posljednja scena 'Milijunaša s ulice' odvija se… A: na mumbajskom kolodvoru, B: u šangajskoj luci, C: na tokijskom aerodromu ili D: u teheranskoj garaži?
Kao konačan odgovor Nikola je naveo A: na mumbajskom kolodvoru, obrazloživši kako film prati priču mladića iz siromašnih slamova Mumbaija. Odgovor je bio točan, čime je osvojio 600 eura.
Za prelazak drugog praga Nikola je zatražio džokera 'zovi'. Nije znao koji je književnik nosio titulu 'Elegantiae arbiter', odnosno suca ukusa na dvoru cara Nerona. Uz Petronija, u ponudi su još bili Vergilije, Ovidije i Horacije.
Džoker je smatrao da je riječ o Petroniju, no Nikola nije bio siguran je li dobro čuo. Nakon kratkog dvoumljenja odlučio se za Petronija, što se pokazalo točnim odgovorom na 10. pitanje, jer Vergilije, Ovidije i Horacije nisu živjeli u doba cara Nerona.
Na 11. pitanju Nikola je iskoristio čak dva džokera. Pitanje za 10.000 eura glasilo je: Koja je pjesma iz filma 'Dani groma', a ne iz 'Top Guna'? A: Take My Breath Away, B: Show Me Heaven, C: Through the Fire ili D: Danger Zone?
Iako je isprva razmišljao o džokeru 'pitaj publiku', nakon razgovora s voditeljem odlučio se za 'pola-pola', nakon čega su ostali odgovori B: Show Me Heaven i D: Danger Zone. Budući da mu to nije pomoglo u donošenju odluke, zatražio je i pomoć publike.
Publika je uvjerljivih 85 posto glasova dala odgovoru B: Show Me Heaven, a 15 posto za Danger Zone. Nikola je odlučio vjerovati publici, a to se pokazalo ispravnim - točnim odgovorom osvojio je 10.000 eura.
Na 12. pitanju, vrijednom 18.000 eura, Nikola nije bio siguran u odgovor, no odlučio je riskirati i pogodio da je planina Aconcagua toliko visoka da u krugu od 15.000 kilometara nijedna planina nije viša. Među ponuđenim odgovorima bili su još K2, Denali i Kilimandžaro.
Riskirao je i na 13. pitanju, za 34.000 eura. Pitanje je glasilo što se nalazi između dviju maslinovih grančica na logotipu OPCW-a, dobitnika Nobelove nagrade za mir 2013. godine. U ponudi su bili mrkva, kukuruz, tikvica i krumpir.
Nikola je kao konačan odgovor naveo B: kukuruz, smatrajući kako je riječ o organizaciji za pomoć siromašnima. Nažalost, odgovor nije bio točan te je kviz napustio s osvojenih 5.000 eura.
- Najprije čestitke na hrabrosti. Ako se želi doći do kraja, igra se ovako. Nažalost, u toj hrabrosti…, rekao je Tarik prije nego što je pročitao točan odgovor.
- Na hrvatski prevedeno, OPCW je Organizacija za zabranu kemijskog oružja, a na njezinu logotipu ne nalazi se povrće, već okrugla tikvica - vrsta laboratorijskog posuđa. Tikvica je točan odgovor, dodao je.
Na vrući stolac nasuprot Tariku Filipoviću idući je sjeo Tomislav Vlaić iz Zagrebu. Umirovljenik iz Podsuseda voditelju je poznat iz drugih HRT-ovih kvizova.
Natjecatelju je već za prelazak prvog praga bila potrebna pomoć publike. Pitanje za 150 eura glasilo je: Poslovica tvrdi da dok je ovaca, bit će i… U ponudi su bili odgovori: A: janjetine, B: vune, C: pastira i D: koza.
Publika je s 58 posto glasova podržala odgovor B: vune. Za odgovor A: janjetina glasovalo je 10 posto publike, 20 posto odabralo je odgovor C: pastira, dok je 12 posto glasova pripalo odgovoru D: koza.
Tomislav je vjerovao publici jer poslovica mu je bila nepoznata. Kako konačan odgovor je naveo B ti tako osvojio 150 eura.
Drugog džokera natjecatelj je zatrebao na osmom pitanju jer nije znao pravo ime glazbenika Mobyja. Ponuđeni odgovori bili su: Richard Hawthorne Hall, Richard Poe Hall, Richard Melville Hall i Richard Twain Hall.
Džoker 'zovi' nije znao točan odgovor, no po logici je predložio odgovor C: Richard Melville Hall. Natjecatelj se složio s tim izborom te je, zahvaljujući džokeru, osvojio 1.000 eura.
Posljednjeg džokera Tomislav je iskoristio na pitanju za prelazak drugog praga. Pitanje je glasilo: Zbog varijacija u genu za jedan olfaktorni receptor, listovi koje biljke mnogima imaju 'sapunasti okus'? Peršin, ružmarin, korijander ili bosiljak?
Nakon džokera 'pola-pola' ostali su odgovori C: korijander i D: bosiljak. Ni to Tomislavu nije pomoglo - za korijander je rekao da ni ne zna kakvog je okusa. Kao konačan odgovor naveo je D: bosiljak.
- Kako, pa bosiljak ste jeli. Nema ništa sapunasto… Riječ je o receptoru na koji se vežu aldehidi koji listovima korijandra daju specifičan miris. Nažalost, dragi Tomislave, C je točan odgovor - rekao je Tarik.
Tomislav je kući otišao s osvojenih 150 eura.
Marko Bartolović iz Zagreba, oženjen i otac dviju djevojčica, bio je posljednji natjecatelj u emisiji. Po struci je fizioterapeut, čime se i profesionalno bavi, a u slobodno vrijeme voli sport i šah.
Na osmom pitanju zatražio je pomoć publike jer nije bio siguran tko se u slavnom filmu Kevina Costnera zove Dvije Čarape. Ponuđeni odgovori bili su: konj, vuk, dupin ili medvjed.
Publika je 73 posto glasova dala odgovoru vuk, 23 posto konju, tri posto dupinu, a jedan posto medvjedu. I sam natjecatelj smatrao je da je točan odgovor vuk, što je nakon glasovanja publike naveo kao konačan odgovor te osvojio 1.000 eura.
Na desetom pitanju, za prelazak drugog praga, Marko je iskoristio džokera 'pola-pola'. Pitanje je glasilo: U kojem smo sportu na pijesku osvojili posljednja dva svjetska prvenstva, u oba pobijedivši Dansku? Ponuđeni odgovori bili su: A) nogomet, B) odbojka, C) rukomet i D) tenis.
Nakon suženog izbora ostali su odgovori B) odbojka i C) rukomet.
- Znam da smo u rukometu na pijesku jako dobri i riskirat ću - moj konačan odgovor je C - rekao je Marko. Kako je odgovor bio točan, osvojio je 5.000 eura.
Na idućem, 11. pitanju natjecatelj je iskoristio posljednjeg džokera. Pitanje je glasilo što je kapetan Nemo bio prije nego što se 'uselio' u podmornicu Nautilus: engleski lord, francuski plemić, njemački knez ili indijski princ.
Džoker 'zovi' nije znao točan odgovor, no mislio da je to D, kao i Marko, koji je indijskog princa naveo kao konačan odgovor. Točnim odgovorom osvojio je 10.000 eura.
Njegov pravi identitet i prošlost otkrivaju se tek u romanu 'Tajanstveni otok', svojevrsnom nastavku romana '20.000 milja pod morem'. Riječ je o princu Dakkaru, sinu radže od Bundelkanda, pojasnio je Tarik.
Marko svoj pohod na glavni jackpot nastavlja u idućoj epizodi, u kojoj će odgovarati na 12. pitanje vrijedno 18.000 eura, bez džokera.
