• Psiholozi objašnjavaju kako emocije ključaju pred kamerama • Staloženost vodi u zaborav, drama donosi gledanost • Pravila reality igre uglavnom su ista
KAKO IH MIJENJAJU KAMERE PLUS+
Tko želi biti u reality showu? Psiholozi tvrde: 'Neki pokazuju osobine tzv. mračne trijade...'
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Psovke, vrijeđanja i pokazivanje srednjeg prsta. Seks pred kamerama nekoliko dana nakon ulaska u reality, suze i konstantne ljubavne svađe koje gledatelju ispred TV-a nemaju često razumljiv povod - svega toga smo se nagledali u zadnjih tjedan dana u mnogobrojnim reality showovima kojima su nas TV kuće počastile u jesenskoj shemi. Televizijski formati u kojima stvarni ljudi žive, vole, svađaju se i natječu pred milijunima gledatelja odavno su prestali biti samo prolazni trend. Od prve sezone "Big Brothera" do modernih fenomena u kojima kandidati traže fatalnu ljubav, reality je postao globalna opsesija.
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