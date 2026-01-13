'To ne može biti legalno': Sean Penn jednim potezom šokirao na dodjeli Zlatnih globusa

Dok su se holivudske zvijezde okupljale na 83. dodjeli Zlatnih globusa kako bi proslavile najveća postignuća na filmu i televiziji, jedan je glumac odlučio igrati po vlastitim pravilima. Sean Penn, dvostruki oskarovac poznat po svom buntovničkom stavu, bez imalo je ustručavanja zapalio cigaretu usred glamurozne dvorane hotela Beverly Hilton, prekršivši time kalifornijske zakone i izazvavši lavinu reakcija. Njegov potez zasjenio je čak i dodjelu nagrada, pretvorivši ga u glavnu temu večeri.

Dok su se drugi gosti diskretno izvlačili u potrazi za vanjskim prostorom predviđenim za pušače, 65-godišnji Penn je, sjedeći za stolom s Leonardom DiCapriom i Kate Hudson, jednostavno izvadio cigaretu i pripalio je.

Trenutak je uhvatila kamera novinara Wall Street Journala, Bena Fritza, koji je fotografiju odmah podijelio na društvenim mrežama uz jednostavan komentar: "Ovo ne može biti legalno." I doista, prema kalifornijskom zakonu o čistom zraku na snazi od 1995. godine, pušenje u zatvorenim javnim prostorima strogo je zabranjeno.

Fotografija se proširila internetom brzinom munje, a Pennov čin postao je predmetom žustre rasprave. Dok su jedni osuđivali njegovo očito nepoštivanje pravila, mnogi su stali u njegovu obranu, doživljavajući to kao dašak starog, neukrotivog Hollywooda u današnjem, politički korektnom svijetu. Reakcije na društvenim mrežama bile su podijeljene, no prevladavao je ton zabavljenog odobravanja.

​- On je notorni strastveni pušač. Prilično sam siguran da je njegov uvjet za dolazak bio da može pušiti - napisao je jedan korisnik.

​- Ako si Sean Penn, onda to možeš - složio se drugi, dok je treći dodao:

​- On je poput dragocjenog drevnog duha prošlog Hollywooda, pustite ga da napreduje kako mu je potrebno, molim vas.

Činjenicu da je Penn zaista pušio potvrdila je i glumica Hannah Einbinder, zvijezda serije "Hacks", koja je na Instagramu komentirala objavu o incidentu riječima "vidjela sam vlastitim očima". Prema izvještajima s lica mjesta, Penn je opuške navodno gasio u praznoj čaši na svom stolu.