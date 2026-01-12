Evo gdje gledati serije i filmove koji su osvojili Zlatni globus

U nedjelju su dodijeljene prestižne nagrade Zlatni globus. Film "Jedna bitka za drugom" proglašen je najboljim filmskim mjuziklom ili komedijom, jedan od četiri Zlatna globusa koji je dobio, a "Hamnet" je osvojio nagradu za najbolju filmsku dramu.

Timothee Chalamet trijumfirao je u jednoj od najkonkurentnijih kategorija, osvojivši trofej za najboljeg glumca u filmskom mjuziklu ili komediji za ulogu profesionalnog stolnotenisača u filmu "Marty Supreme"

"Jedna bitka za drugom", film Warner Bros Discoveryja o skupini propalih revolucionara, smatra se favoritom za najbolji film na Oscarima. U nedjelju je Paul Thomas Anderson osvojio nagrade za najboljeg redatelja i najbolji scenarij za film. Teyana Taylor osvojila je nagradu za sporednu glumicu u filmu.

"Hamnet" zamišlja kako su se Shakespeare i njegova supruga nosili sa smrću 11-godišnjeg sina, koji se zvao Hamnet. Povjesničari vjeruju da je Hamnetova smrt inspirirala dramatičara da napiše dramu "Hamlet".

Brazilski film "Tajni agent" proglašen je najboljim filmom koji nije na engleskom jeziku. Njegova zvijezda Wagner Moura osvojio je nagradu za najboljeg glumca u filmskoj drami. Stellan Skarsgard osvojio je Globus za sporednu ulogu u norveškoj obiteljskoj drami "Sentimentalna vrijednost" ("Sentimental Value"). "Nisam bio spreman za ovo jer sam, naravno, mislio da sam prestar", rekao je 74-godišnjak na pozornici.

"Golden", zarazna melodija iz fenomena "K-Pop Demon Hunters", proglašena je najboljom originalnom pjesmom.

U TV kategorijama, priča o hitnoj pomoći "The Pitt" proglašena je najboljom dramom, a "The Studio" najboljom komedijom.

"Adolescencija" ("Adolescence"), šokantna miniserija o trinaestogodišnjaku optuženom za ubojstvo kolege iz razreda, osvojila je nagradu za miniseriju, antologijsku seriju ili televizijski film. Glumci Stephen Graham, Owen Cooper i Erin Doherty osvojili su nagrade za najboljeg glumca u miniseriji, najboljeg sporednog glumca u televizijskoj seriji i za najbolju sporednu glumicu.

U nastavku pogledajte popis streaming kanala na kojima možete gledati neke od ovih dobitnika nagrada:

Netflix

Adolescence – Pobjednik za najbolju miniseriju. Stephen Graham i Erin Doherty također su osvojili nagrade za svoje uloge.

Foto: Netflix

KPop Demon Hunters – Najbolji animirani film i najbolja originalna pjesma (Golden).

Mortality (Ricky Gervais) – Najbolji stand-up nastup na televiziji.

HBO

The Pitt – Najbolja dramska serija (Noah Wyle osvojio je i nagradu za najboljeg glumca u drami).

Foto: HBO Max

Hacks – Jean Smart ponovno je osvojila nagradu za najbolju glumicu u humorističnoj seriji.

Sinners – Film koji je osvojio nagradu za najbolju originalnu glazbu (Ludwig Göransson) i postignuće na kino blagajnama.

One Battle After Another – Veliki pobjednik večeri (najbolja komedija/mjuzikl, režija i scenarij) također je dostupan na Maxu.

Apple TV+

The Studio – Najbolja humoristična serija, uz nagradu Sethu Rogenu za najboljeg glumca u komediji.

Pluribus – Rhea Seehorn osvojila je nagradu za najbolju glumicu u dramskoj seriji.

Disney+

Dying for Sex – Michelle Williams osvojila je Zlatni globus za najbolju glumicu u limitiranoj seriji.

The Bear i Only Murders in the Building – Iako su ove godine imali jaku konkurenciju, i dalje su među najgledanijim nominiranim naslovima na ovoj platformi.

Najbolji filmovi (u kinima)

Hamnet – Pobjednik za najbolji film (drama) i najbolju glumicu (Jessie Buckley).

Marty Supreme – Timothée Chalamet osvojio je nagradu za najboljeg glumca u komediji.

Foto: YouTube

The Secret Agent – Najbolji strani film i najbolji glumac u drami (Wagner Moura).