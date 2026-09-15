To nikome nije uspjelo: Kako je Matthew Rhys iste noći osvojio dva Emmyja za glavne uloge

Velški glumac Matthew Rhys (51) postigao je povijesni uspjeh na 78. dodjeli nagrada Emmy, osvojivši u jednoj večeri čak dvije nagrade za najboljeg glavnog glumca. Ovaj presedan u Peacock Theatreu u Los Angelesu učinio ga je prvim glumcem u povijesti kojem je to pošlo za rukom, a publika ga je nagradila gromoglasnim pljeskom i ovacijama.

Foto: Mike Blake

Prvi glumac s dvije glavne nagrade u istoj godini

Iako su u povijesti Emmyja postojali slučajevi u kojima su glumci osvajali više nagrada u jednoj noći, poput Jamesa Earla Jonesa 1991. i Stockard Channing 2002. godine, nitko prije Rhysa nije uspio trijumfirati u dvije različite kategorije za glavnu mušku ulogu. Koliko je takvo postignuće rijetko, govori i podatak da je posljednji muškarac nominiran za dvije glavne uloge u istoj godini bio John Goodman davne 1995. godine.

Velšanin Matthew Rhys ispisao je povijest na 78. dodjeli nagrada Emmy osiguravši svoju drugu pobjedu još prije polovice ceremonije. Time je postao prvi muškarac koji je u istoj godini osvojio dva Emmyja za glavne uloge, čime je postavio rekord koji će teško biti nadmašen. Njegov uspjeh odjeknuo je dvoranom, a kolege glumci pozdravili su ga ustajanjem sa svojih sjedala.

Nagrade za uloge u komediji i miniseriji

Rhys je nagrađen za svoje izvanredne izvedbe u dvije potpuno različite serije. Prvi kipić večeri osvojio je kao najbolji glavni glumac u humorističnoj seriji za ulogu gradonačelnika Toma Loftisa u crnohumornoj komediji "Widow's Bay" na Apple TV+. U toj je kategoriji iza sebe ostavio jaku konkurenciju koju su činili Yahya Abdul-Mateen II ("Wonder Man"), Steve Carell ("Rooster"), Jason Segel ("Shrinking") i Martin Short ("Only Murders in the Building").

Nedugo zatim, ponovno su ga prozvali na pozornicu, ovoga puta kao najboljeg glavnog glumca u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu. Tu mu je nagradu donijela uloga Nilea Jarvisa u napetom kriminalističkom trileru "The Beast in Me" streaming servisa Netflix. U ovoj kategoriji pobijedio je Riz Ahmeda ("Bait"), Jasona Batemana ("Black Rabbit"), Charlieja Hunnama ("Monster: The Ed Gein Story") i Oscara Isaaca ("Beef").

Foto: Mario Anzuoni

Emotivan govor i zahvala obitelji

Tijekom svojih govora zahvale, Rhys nije skrivao šok i zahvalnost. Prilikom primanja nagrade za "Widow's Bay", posebno se zahvalio autorici serije Katie Dippold i svojoj obitelji. U intervjuu za "People" nekoliko tjedana prije svečanosti otkrio je kako nije pripremio govor, ali je imao jednu čvrstu odluku: ispraviti propust iz 2018. godine. Naime, prilikom osvajanja svog prvog Emmyja zaboravio je spomenuti neke važne ljude, što je ovoga puta želio nadoknaditi.

​- Moji roditelji su me, naravno, gurnuli u središte pozornosti vrlo rano - rekao je.

​- Svojoj sestri zahvaljujem na svim mudrim riječima i strpljivom slušanju. I na kraju, želim zahvaliti divnim ljudima u Walesu koji su me podržavali jednako kao i svi ostali. Mi smo mala, ali snažna nacija - poručio je Rhys.

Foto: Mike Blake

Spomenuo je i svoje kolege, a za partnericu iz serije "The Beast in Me", Claire Danes, rekao je da je bila "zastrašujuća partnerica na sceni", aludirajući na njezin nevjerojatan talent.

Ovom dvostrukom pobjedom Rhys je zaokružio i jedan jedinstveni pothvat. Postao je prvi muškarac u povijesti koji je osvojio Emmy za glavnu ulogu u sve tri najvažnije glumačke kategorije: za dramsku seriju, humorističnu seriju i miniseriju. Svoju prvu nagradu dobio je 2018. godine za ulogu u hvaljenoj dramskoj seriji "The Americans". S ove dvije nove pobjede, Rhys sada u svojoj kolekciji ima ukupno tri Emmyja iz osam nominacija tijekom karijere.

Pregled ostalih dobitnika večeri

Svečanost u Peacock Theatreu dodijelila je nagrade u ukupno 19 kategorija. Najviše nominacija imala je serija "The Pitt" s 25, a slijedile su je "Hacks" (24), "Widow's Bay" (19), "Pluribus" (18) i "Beef" (16). Upravo je "The Pitt" proglašena najboljom dramskom serijom, dok je "Widow's Bay", uz Rhysove pobjede, odnijela i titulu najbolje humoristične serije. U kategoriji najbolje miniserije ili antologijske serije slavila je "DTF St. Louis".

U dramskim glumačkim kategorijama, Rhea Seehorn nagrađena je kao najbolja glavna glumica za seriju "Pluribus", dok je nagradu za najboljeg glavnog glumca dobio Noah Wyle za "The Pitt". U sporednim ulogama slavili su Allison Janney ("The Diplomat") i Tom Pelphrey ("Task"). U svijetu komedije, uz Rhysa, najboljom glavnom glumicom proglašena je Jean Smart za "Hacks". Serija "Widow's Bay" dominirala je i u sporednim kategorijama, gdje su nagrade odnijeli Kate O’Flynn i Stephen Root. Sally Field proglašena je najboljom glumicom u miniseriji za "Remarkably Bright Creatures". Nagrade za najbolji scenarij podijelili su Katie Dippold ("Widow's Bay") i Vince Gilligan ("Pluribus"), dok su za režiju nagrađeni Hiro Murai ("Widow's Bay") i Saul Metzstein ("Slow Horses").

Foto: Mike Blake

*uz korištenje AI-ja