'To razdoblje zvao sam tuljan faza': Zuhra govorio o gubitku kilograma, novoj seriji i ljubavi

Glumac i komičar, Zlatan Zuhrić Zuhra u intervjuu za Gloriju otkrio je kako mu se sviđa lik kojeg glumi u novoj seriji 'Slučajna obitelj', što je bio okidač da izgubi višak kilograma, ali i kako to da se tek u 60-ima odlučio za brak s mladenačkom ljubavi.

Zagreb: Proslava 25 godina Nove TV | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zuhra je tako otkrio da je odlučio pripaziti na to što jede i pije kada su mu se javili problemi s gušteračom, a rekao je kako si ipak neće uskratiti užitke u hrani.

- To razdoblje s viškom kilograma zvao sam tuljan faza. Prije par godina zvono za uzbunu upalila mi je gušterača. otada vodim računa o iću i piću - rekao je Zuhra.

- Ako mi dođe želja za tjesteninom ili slatkim, pojedem i sljedeći se dan vratim laganoj hrani. Nakon toga osjećam se kao da mi je tijelo oprostilo taj grijeh - nadodao je.

Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

U novoj seriji 'Slučajna obitelj' Zuhra glumi lik Dinka Pandže, a tvrdi kako još uvijek nije uspio dokučiti kakav je lik. Što se tiče kazališta, Zuhra je otkrio kako već godinama u duetu s Tinom Sedlarom igra predstave po Hrvatskoj.

- Jedan dosta kompliciran i mutan lik. Još ne mogu razriješiti tko je, još ga otkrivam. Baš uživam na snimanju. Pomiješala se mladost i zrelost pa učim i od jednih i od drugih. Moram pohvaliti izvrsne glumice - od Romine Tonković do Lene Medar, a tu su i sjajne Barbara Nola, Sandra Lončarić, Nives Celzijus... Svi su super. U pauzama se smijemo i uvijek je veselo - otkrio je o kolegama sa seta.

- Godinama po Hrvatskoj s Tinom Sedlarom igramo 'Ocat i sin' i 'Kad u vojsku pođem'. Publika voli te predstave, a mi putujemo, zabavljajući i sebe i druge - rekao je osvrćući se na glumu u kazalištu.

Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Zuhra je prije četiri godine sklopio brak sa svojom ljubavi iz mladenačkih dana, a otkrio je kako je pravi romantik te da je njihova priča gotovo pa filmska.

- To je prava filmska priča. Zajedno smo devet, u braku posljednje četiri godine, a vjenčali smo se kad sam napunio 60 - rekao je.

- Možda će čudno zvučati, najslađe mi je kad se probudim usred noći i svoju dragu vidim raščupanu, pospanu, krmeljavu. Pogledam je i pomislim kako je divna - nadodao je.