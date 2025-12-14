Obavijesti

PAMTI GA SE PO DUHOVITIM ULOGAMA

Znaš li tko sam? Ljubav mu se vratila nakon 25 godina, a o glumi nije ni sanjao...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Ljubav mu se vratila nakon 25 godina, a o glumi nije ni sanjao...
5
Foto: Privatni album/kolaž

Poznati komičar proživio je pravu transformaciju, a nedavno je u 'Tvornici kulture' proslavio i četiri desetljeća bogate karijere otkako je na sceni

Kada se spomene ime Zlatan Zuhrić Zuhra (63), većina se odmah sjeti njegovih duhovitih uloga. Zagrižena publika pamti ga po pozamašnoj figuri i zaraznom humoru iz serije kao što su ‘Večernja škola’, ‘Cimmer fraj’ i ‘Lud, zbunjen, normalan’. Rodio se, kako nam je ispričao, sa samo sedam mjeseci, bio je palčić. Kasnije je upisao Fakultet elektrotehnike jer se time bavio njegov otac i to je bio jedini faks koji se priznavao u njegovoj obitelji. 

Foto: Privatni album/kolaž

Kratko je radio u struci jer je silom prilika završio u svijetu medija i zabave. Njegova je umjetnička karijera zapravo počela dok je studirao. Odradio je praksu kao tonac na Omladinskom radiju 101 i iz jedne od emisija nastala su 'Zločesta djeca', a uskoro je postao prepoznatljiv kao lik Aljoše Kapulice u 'Večernjoj školi'.

HUMORISTIČNI GLUMAC Zlatan Zuhrić Zuhra progovorio o očinstvu: 'Obitelj je osnova svega, a sina pitam što je kul'
Zlatan Zuhrić Zuhra progovorio o očinstvu: 'Obitelj je osnova svega, a sina pitam što je kul'

Od tinejdžerskih dana volio je sport, od vaterpola do tenisa i skijanja, a onda je prestao. U međuvremenu izgubio je oko 27 kilograma.

U ranijim intervjuima govorio je i o teškoj prošlosti svoje obitelji: otac mu je zbog jedne šale i 'spominjanja Staljina' odveden na Goli otok. To iskustvo, kaže, naučilo ga je što je život i pokazalo da iza humora često stoje teži, stvarniji životni putevi. Prije dvije godine za 'Cafe' je otkrio i da se nakon 25 godina ponovno s velikom ljubavi, Monikom, oženio.

VIDNO MRŠAVIJI Zuhra skinuo 27 kg: Ponovno je sve oduševio transformacijom
Zuhra skinuo 27 kg: Ponovno je sve oduševio transformacijom

Nedavno je u 'Tvornici kulture' obilježio 40 godina bogate karijere, a na pozornici su mu se pridružili sin Vjeko te brojni kolege.

Zagreb: Party povodom 13. godišnjice rada poliklinike Mazalin
Zagreb: Party povodom 13. godišnjice rada poliklinike Mazalin | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

