Tom Cruise namjerava oteti Suri i 'ubaciti' je u scijentologiju...

<p>Glumica <strong>Leah Remini</strong> (50), poznata po ulozi Carrie u seriji 'Kralj Queensa' u intervjuu za New York Post je ispričala kako <strong>Tom Cruise</strong> (58) namjerava oteti svoju kći<strong> Suri</strong> (14) kako bi ju ubacio u scijentologiju. </p><p>- Scijentolozi smatraju kako im je Katie Holmes neprijatelje i zbog toga Tom, kao i ostali scijentolozi, smatra da ne bi trebao imati veze sa Suri. Sigurna sam da ima opaki plan sačekati da ona bude malo starija kako bi je odvojio od majke i namamio u scijentologiju - rekla je Leah. </p><p>Leah je bivša sljedbenica Scijentološke crkve koju je napustila 2013. U dokumentarcu 'Leah Remini: Scientology and the Aftermath' otkrila je dosad nepoznate stvari ovog kontroverznog kulta. </p><p>Nakon što su se <strong>Katie Holmes</strong> (40) i Tom razveli prije šest godina, glumica je dobila puno skrbništvo nad kćeri <strong>Suri </strong>(12). Razloge zašto je napustila Toma i Scijentološku crkvu nikada nije navela. Međutim, rekla je da živi neopterećena sobom i drugima, ne boji se više ničega i ne živi više po ničijim pravilima. </p><p> </p>