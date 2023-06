Tom Cruise o novom nastavku popularne franšize: Mislim da je to vrhunac svih mojih vještina!

Glumac Tom Cruise (60) ove je godine radio na filmu Nemoguća misija 7, koji izlazi u srpnju ove godine. U ovome se nastavku, kao i u svakome do sada, osim u onoj glumačkoj, Cruise našao i u producentskoj ulozi.

Novi je nastavak glumac opisao kao 'doista epsku avanturu', a otkrio je i da je napravljen u dva dijela. Isto tako, objasnio je, gledatelji će vidjeti kulminaciju svih njegovih vještina i da će film oduševiti čak i one koji nisu upoznati s franšizom, piše magazin Variety.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

- Ovaj film je bio vrhunac svih mojih vještina. Puno toga se događa...najvažniji dio je snimanje i prenošenje priče - rekao je slavni glumac koji u filmu Nemoguća misija 7 ponovno utjelovljuje Ethana Hunta.

Uz Cruisea, na velikim ćemo platnima gledati glumicu Hayley Atwell (49) te glumce Vinga Rhamesa i Simona Pegga (53). Zanimljivo je da je Hayley navodno imala kratku romansu s Cruiseom.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Zajedno su prošli kroz intenzivan period snimanja. Sjajno se slažu no, odlučili su ostati prijatelji. Tom ima previše obveza i cijelo vrijeme putuje. To je i jedan od razloga zbog čega nisu funkcionirali - rekao je izvor blizak glumcu za The Sun.

Londonska premijera filma održana je u četvrtak, a Cruise je progovorio o svojoj ljubavi prema glumačkoj i producentskoj karijeri.

Foto: JUPA, TIMC

- Kad sam imao tri ili četiri godine skakao sam s krova i penjao se po drveću – htio sam snimati filmove, htio sam avanturu, htio sam putovati svijetom - rekao je na premijeri.

Film u američka kina stiže 12. srpnja, a u europska nekoliko dana kasnije.