Tom Felton iz Harryja Pottera: 'Uzela me slava, samo sam pio. Žalio sam za običnim životom'

Glumac Tom Felton (35), koji je u filmovima o Harryju Potteru utjelovio lik moćnog Draca Malfoya, napisao je memoare pod nazivom 'Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard'. U njima je progovorio o problemu s kojim se dugo borio. I on je upao u ralje droge i ovisnosti.

Tom se prijavio na skupu rehabilitaciju u Malibuu, ali je pobjegao za manje od 24 sata od prijave. Zločesti čarobnjak Draco, kako je napisao, u toj noći upoznao je 'tri kralja' koji su ga spasili.

Prvi je bio radnik na benzinskoj postaji koji mu je dao vodu i 20 dolara, drugi vozač taksija koji ga je odvezao u Hollywood, a treći barmen iz njegovog bara koji mu je pružio mjesto za boravak i rame za plakanje.

Dan prije toga Felton je došao u ured svog menadžera, gdje mu je pripremljena intervencija, a pročitana su mu i pisma od njegove djevojke Jade Olivije kao i pismo njegovog odvjetnika.

To pismo, napisao je, zauvijek će mu ostati u sjećanju.

- Moj odvjetnik, kojeg jedva da sam ikad sreo licem u lice, govorio je s tihom iskrenošću: 'Tome, ne poznajem te dobro, ali čini mi se da si fin dečko. Sve što ti želim reći je da je ovo sedamnaesta intervencija na kojoj sam bio u svojoj karijeri. Jedanaest ih je sada mrtvo. Nemoj biti dvanaesti' - prepričao je u memoarima Felton.

Felton je otkrio kako ga je nakon Harryja Pottera ponijela slava, a sve što je htio bio je običan život. S djevojkom Jade tada je, kako piše, uživao u luksuzu, u skupoj odjeći i automobilima, privlačili su ga noćni izlasci i sve što je slava nosila sa sobom.

Samo je htio običan život

- Neko vrijeme je bilo jako zabavno. Ali samo neko vrijeme. Glamur je ubrzo počeo tamnjeti. Nisam znao da želim ovakav život. I kako je vrijeme prolazilo, tiho mi se ukazala neugodna istina. Nisam to želio - otkrio je Tom.

Ubrzo je Tom shvatio kakav je život kad imaš sve, a onda je žalio za onim starim, 'običnim' životom. Vrijeme je počeo provoditi u staromodnom baru u Hollywoodu. Prije toga jedva da je pio alkohol, a sad je počeo redovito piti 'nekoliko krigli piva dnevno prije nego što sunce zađe, a i čašicu viskija uz svaku od njih', kako je napisao.

Tom bi došao na posao i tamo bi jedino razmišljao o piću. O tome kako bi samo pio i pio, a nije smio. Bio je profesionalac koji je trebao raditi profesionalno svoj posao, a nije to radio. Dolazio bi nespreman na snimanja.

Nakon Malibua Felton se prijavio na drugu rehabilitaciju, no izbačen je kada je pronađen u sobi jedne djevojke. Naime, Tom se petljao s mladom žene pored zgrade i uhvatili su ga, a jedne noći se kaže, čak i ušuljao u njezinu sobu.

- Iskreno, nisam imao ništa zločesto na umu. Bila je tiha za vrijeme večere i želio sam se uvjeriti da je dobro - napisao je.

Iako nije završio proces odvikavanja, počeo je kontrolirati svoj život, udomio je psa i bio je sretan. No nekoliko godina kasnije problem se vratio. Mučio se da ustane iz kreveta i morao se vratiti na rehabilitaciju.

- Iskreno mogu reći da je to bila jedna od najtežih odluka koje sam ikad morao donijeti, ali sama činjenica da sam si morao priznati da mi treba pomoć i da ću učiniti nešto po tom pitanju bila je važan trenutak - napisao je Felton.

