Tom Hardy novi je James Bond?

Britanac je favorit za novog agenta 007, a očekuje se da će se njegov izbor službeno potvrditi nakon premijere filma 'No Time To Die', petog i posljednjeg filma u kojemu Daniel Craig glumi Jamesa Bonda

<p>Glumac <strong>Tom Hardy</strong> (43) sve je izgledniji izbor za novog Jamesa Bonda, pišu ovog vikenda britanski mediji. </p><p>Britanac je favorit za novog agenta 007, a očekuje se da će se njegov izbor službeno potvrditi nakon premijere filma "No Time To Die", petog i posljednjeg filma u kojemu<strong> Daniel Craig </strong>glumi Jamesa Bonda, piše Daily Mail u subotu pozivajući se na objavu Vulcan Reportera. </p><p>Premijera najnovijeg filma iz serijala o Jamesu Bondu "No Time To Die" planirana je sredinom studenog. </p><p>Hardy je najpoznatiji po suradnji sa redateljem Christopherom Nolanom i ulogama u filmovima "Vitez tame: Povratak", "Inception", "Dunkirk", "Pobješnjeli Max: Divlja cesta" i Marvelovom "Venomu". </p>