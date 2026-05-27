Tom Odell stiže u pulsku Arenu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tom Odell stiže u pulsku Arenu
Britanski kantautor Tom Odell nastupit će 23. kolovoza 2026. u Puli, a njegovi najveći hitovi odzvanjat će u amfiteatru

Pulski amfiteatar, jedan od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu i ove će godine ugostiti neka od najznačajnijih imena svjetske glazbene scene! Prestižnoj listi pridružuje se i Tom Odell koji će se 23.kolovoza ove godine, savršeno uklopiti u atmosferu ljeta, mora i kolosalnog ambijenta.

Tom Odell, pravim imenom Thomas Peter Odell, pažnju publike prvi put je privukao 2012. godine svojim debitantskim EP-jem Songs from Another Love. Upravo mu je taj rani uspjeh donio prestižnu BRITs Critics’ Choice nagradu, dok je 2014. godine osvojio i Ivor Novello nagradu za kantautora godine. Njegov prvi album Long Way Down objavljen je 2013., a potom su uslijedili Wrong Crowd (2016.) i niz kasnijih izdanja kojima je dodatno učvrstio svoj status jednog od najemotivnijih glasova suvremene britanske scene. „Another Love“

Poznat po iskrenosti, snažnim klavirskim dionicama i glasu koji bez zadrške prenosi emociju, Odell je kroz godine izgradio poseban odnos s publikom. Njegove pjesme poput “Another Love” ili “Heal” odavno su prerasle status hitova i postale svojevrsne generacijske himne. U novijim radovima dodatno produbljuje introspektivni pristup, ne bježeći od tema poput ranjivosti, mentalnog zdravlja i osobnog preispitivanja. Kako je i sam jednom izjavio, „Najvažnije mi je da pjesma zvuči iskreno – čak i kad nije savršena“. „Heal“

Ovoga će ljeta, u čarobnom ambijentu pulske Arene, Tomova intimna i emotivna izvedba dobiti potpuno novu dimenziju. Jedinstveni spoj glazbe i prostora, pod otvorenim nebom i uz mediteranski ugođaj, pretvorit će ovaj koncert u posebno iskustvo koje se ne propušta.

Ulaznice u pretprodaji putem sustava Eventim po cijeni od : 60,99 / 70,99 / 80,99 ili 100,99 eura, ovisno o odabranoj kategoriji. 

