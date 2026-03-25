ToMa poručuje: Spreman sam za koncert u Tvornici kulture!

Manje od četiri tjedna dijeli nas od velikog zagrebačkog koncerta ToMe, predvodnika mlađe generacije kantautorske scene. Točno 18. travnja u Tvornici kulture, ToMa će uz raskošnu glazbenu produkciju i pomno odabrani scenski vizualni identitet publici predstaviti svoj aktualni, drugi studijski album "Sudbine i priče nove".

Nakon zapaženog nastupa na ovogodišnjoj Dori s autorskom pjesmom "Ledina", s kojom je osvojio visoko četvrto mjesto, ToMa pred svoj najvažniji koncert u karijeri izlazi s energičnom, modernom pjesmom "Za tebe". Riječ je o skladbi koja se aranžmanski i produkcijski izdvaja na novom albumu te služi kao žestoka uvertira u ono što nas čeka u Tvornici. Pjesma nosi snažnu emotivnu poruku o ljubavi, predanosti i potrebi da damo sve od sebe za one koje volimo.

- ‘Za tebe’ mi je osobno jedna od dražih pjesama s albuma i jedna od prvih napisanih. Volim odrješitost teksta i poruku koju nosi – potrebu da čuvamo i dajemo maksimum za one koje volimo. Po prvi put sam surađivao s mladim kolegom Robertom Aralicom, koji je koautor glazbe, aranžmana i produkcije. Drago mi je da kroz glazbu upoznajem ljude koji dijele istu strast. Za spot je ponovno bio zadužen Dorian Domiter, koji je pokazao kako moderna produkcija može izvrsno naglasiti snagu pjesme. Ova je pjesma publici jedan od favorita, pa se radujem čuti njihove reakcije na spot i, naravno, zajedno je otpjevati u Tvornici kulture - izjavio je ToMa.

Vizualno dojmljiv video spot potpisuje Domy Media, a sniman je i obrađen pod stručnim vodstvom Doriana Domitera i Tin Josipa Sokola. Cilj je bio vizualno naglasiti emociju i intenzitet pjesme koju će publika moći doživjeti uživo već 18. travnja. O spotu i suradnji s Tomom, producent spota Dorian Domiter izjavio je:

- Drago mi je da se moja i ToMina suradnja nastavila nakon spota za pjesmu Pet minuta, pogotovo jer je u pitanju pjesma Za tebe koja mi je osobno i najdraža pjesma s njegovog novom albuma. Spot je zamišljen kao jedna jednostvna ali vrlo dinamična priča koja kroz svaki kadar jasno pokazuje čeznju, ljubav, vapaj i potrebu za onima koje volimo. Fokus je stavljen na modernu sliku i moderni vizual ali s naglaskom na osjećaj koji se krije iza stiha - Onaj koji krene na tebe taj ide na mene - komentirao je.

Uz nove skladbe, ToMa će u Tvornici kulture izvesti i hitove koji su već postali dio njegovog glazbenog identiteta, uz nekoliko glazbenih iznenađenja prožetih njegovom prepoznatljivom vokalnom interpretacijom.

Zreliji i spremniji nego ikad, ToMa najavljuje večer prožetu dubokim emocijama, snažnim vokalnim izvedbama i silovitom scenskom energijom. Ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim.hr i na svim ovlaštenim prodajnim mjestima.