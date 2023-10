Tomčić o estetskim zahvatima: 'Možda poželim jednom, a fotke će mi dotad obrađivati Grubnić'

Operna pjevačica Martina Tomčić (48) odgovorila je protivi li se estetskim operacijama.

- Ne, nikako nisam protiv toga. Imam tek 48, možda s 58 i te kako poželim nešto od toga. Samo želim reći da se prihvaćam i s nesavršenostima koje imam, moja šminkerica Nikol će mi nacrtati usta, Marko Grubnić će mi obraditi fotke za Instagram i super - rekla je Tomčić za Gloriju.

Foto: Instagram/Martina Tomčić

- Pa moja baka je fotošopirala fotke i retuširala ih, zašto ja ne bih koristila modernije verzije samopomoći. Zašto bih na svakoj fotki jako sličila na sebe. Vrlo sam iskrena i otvorena oko tih stvari. Naravno, da dođe zlatna ribica - nešto bih promijenila, ali to ne bi nikako bile godine. One su mi donijele to što sam danas i to jako volim - dodala je operna diva.

Martina, koju gledatelji imaju priliku gledati u desetoj sezoni 'Supertalenta', kao jednu od članica žirija, objasnila je i kako nema problem s godinama te je svaka godina veseli.

Foto: Instagram/Martina Tomčić

- Tih mojih 48 godina je pola stoljeća i to mi zvuči kao da sam na pola dinosaur, ali uzmem li širu sliku u obzir, ja sebe volim na jedan čudan način. Da, naravno, imam ja taštinu, voljela bih biti mršavija, malo viša i s tanjim nogama, sve su to neke mladenačke želje, ali usprkos tome, prihvaćam sebe baš takvom kakva jesam - priznala je.

- S jedne strane me Bog velikodušno podario dobrim tenom, kosom, licem, ali kad su kilogrami u pitanju, voljela bih da su stvari drugačije. No, uz neke dijagnoze koje me prate nije mi palo na pamet otići na liposukciju. Ali ni na podizanje grudi, botoks ili povećanje usnica - pojasnila je Tomčić.