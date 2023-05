Tomina Silvana bi slavila 84. rođendan, Baba Vanga je znala da će poginuti: 'Nećeš se vratiti'

Da je živa, pjevačica Silvana Armenulić bi danas, 18. svibnja, slavila 84. rođendan.

Nažalost, Silvana je preminula u 37. godini u automobilskoj nesreći na autocesti Beograd-Niš, kod mjesta Kolari. U nesreći je poginula i njezina sestra Mirjana (Mirsada) Bajraktarević i Rade Jašarević, šef Narodnog orkestra RT Beograd, koji je i vozio auto.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Nakon istrage i rekonstrukcije nesreće zaključeno je da se automobil u kojem su bili Silvana, Mirjana i Rade kretalo brzinom od 150 kilometara na sat. Vozilo je u jednom trenutku iznenada skrenulo u suprotnu traku i tada je došlo do sudara jer kamion koji je dolazio iz suprotnog smjera nije stigao na vrijeme zakočiti.

Nakon njene smrti pojavile su teorije zavjere da je ubijena, no to nikada nije dokazano.

Dva mjeseca prije smrti, nakon koncerta u Bugarskoj, Silvana je posjetila poznatu slijepu vidovnjakinju Babu Vangu, koja ju je dočekala riječima:

- Ne želim razgovarati s tobom. Ne sada. Idi i vrati se za tri mjeseca. Čekaj, zapravo, nećeš moći doći. Idi Idi! I, ako možeš, dođi - rekla joj je tada.

Foto: xxzmagazin

U Silvanu je bio nesretno zaljubljen i glazbeni velikan Toma Zdravković, što je prikazano u filmu 'Toma' Dragana Bjelogrlića u kojem je pjevača fantastično utjelovio glumac Milan Marić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Silvana i Toma navodno su se upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu. Nakon susreta ga je Silvana odvela na nastup, a iako je sama tek počinjala, pomogla mu je da se probije. Ipak, ljubav mu nije uzvratila kako je htio, a glazbenika je najviše povrijedilo kada ga je pozvala na svoje vjenčanje.

- Silvana, neću ti doći na vjenčanje, zato što sam ga ja malo drugačije zamišljao - rekao joj je tada, a njihov odnos komentirala je i Tomina supruga Gordana nakon što je pogledala spomenuti film.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook

- Znam da ju je jako volio, ali s obzirom na to da se moj suprug lako zaljubljivao, pretpostavljam da je bio zaljubljen i da je to ostala jedna njegova neostvarena ljubav koja je postala prijateljstvo. Ona je u to vrijeme za njega bila nedostižna, a pomogla mu je. Nikada nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli. Kada je poginula, on je bio očajan. Ja se sjećam kad sam toga dana došla kući, mislim da je Lepa Lukić javila... On je bio očajan. Nikada ga nisam vidjela takvog. Mislim da je to nešto što Toma nikada nije priznao nikome, nego samo sebi - zaključila je Gordana.

Foto: xxzmagazin

I danas se priča kako je Silvanu najviše volio, unatoč tome što je imao Gordanu s kojom je u braku proveo 18 godina.

- Da je bilo lako - nije. Da je bilo teško - nije ni to. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena osoba, morala sam to prihvatiti. Nisam ga htjela mijenjati. Morala sam se uklopiti u njegov život - ispričala je jednom Gordana.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook

Toma je preminuo 1991. godine kada je izgubio bitku s rakom. Imamo je samo 52 godine.

