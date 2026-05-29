Tomislav Bralić i klapa Intrade predstavljaju novi spot u kojem se krije još jedno poznato lice

Evo nas opet s novom pjesmom, i to pred ljeto. Kako samo lijep naslov 'Za sve vrime'... Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Branko Slivar, a aranžman Igor Ivanović. Naš album koji uskoro izlazi nosit će naziv upravo po ovoj pjesmi, poručio je Tomislav Bralić o novoj pjesmi Intrada i u ime klape dodao, 'uživajte u novim zvucima klape Intrade i pogledajte naš novi video koji je režirao Igor Goić. Hvala svima na podršci. Vidimo se ovog ljeta na koncertima, gdje ćemo zajedno pjevati našu novu skladbu… jer vas ljubimo, kao i što pjesma kaže, za sve vrime'.

Videospot u režiji Igora Goića donosi intimnu priču moreplovca koji se bori s vremenom, usamljenošću i težinom udaljenosti od obitelji. Goić objašnjava da je inspiraciju pronašao u samom tekstu pjesme.

- Za potrebnu emociju morao sam se osloniti na nekoga tko će mi znati dati taj pogled. Dejan Marcikić, javnosti poznatiji kao Igor iz Zabranjene ljubavi, sada frontmen grupe EPILOG, gitarist i vokal Zadarskog kultnog benda Jelly Belly, bubnjar grupe SexMotherFuckers i po novome gitarist i vokal novog 'Instant classic' benda Grungelina, za koji će se tek itekako čuti, i moj stari prijatelj s kojim sam proša sito i rešeto - poručio je redatelj spota.

- U spotu se kao sjena pojavljuje i Mia Zara, Dejanova životna suputnica i druga polovica Grungeline. Isto tako na tren vidimo i mog malog šefa, sina Aarona Goića koji se ni kriv ni dužan naša u kadru i super upao u priču - dodao je Goić.

Dva prepoznatljiva zadarska broda

Klapa je oduševljena kako je cijela glazbena priča ispala i jedva čeka da i publika može u njoj uživati. Poznato je da u spotovima uvijek predstave skrivene ljepote Zadra i okolice. Ovog puta, uz klaustar crkve sv. Frane u Zadru, spot donose i prizore snimljene na dva prepoznatljiva zadarska broda.

Prvi je brod Branimir, poznat najljepši zadarski jedrenjak. klasični brod tipa trabakul. Drugi je novija zadarska dika, brod Lirica, klasična škuna s dva jarbola.

Posebnu simboliku nosi i stari džepni sat, koji je redatelj izronio samo nekoliko dana prije snimanja, a koji se savršeno uklopio u tematsku liniju vremena kao glavnog motiva ove pjesme.

"Za sve vrime" tako otvara novo poglavlje za klapu Intrade, a publika će pjesmu, kao i ostatak nadolazećeg albuma, imati priliku uživo čuti na nadolazećim ljetnim koncertima diljem Hrvatske, Slovenije, ali i šire.