Tomislav iz 'Ljubav je na selu': Žao mi je što sam to napravio, ali zbog nje bih se preselilo...

Najmlađeg farmer 14. sezone showa 'Ljubav je na selu', Tomislav Skejić (29) iz Srijana nadomak Omiša, pred očima javnosti zaprosio je kandidatkinju Stelu Pavičić (26).

Što vas je privuklo kod Stele i kako se osjećate pored nje? Postoji li nešto što biste promijenili kod nje?

Ja se pored nje osjećam stvarno ugodno, sretno, ispunjeno, lijepo mi je s njom i uživam. Svaki dan se čujemo, jako sam sretan što se tiče toga. Ne bih ništa mijenjao na njoj, apsolutno ništa. Stvarno je dobra, normalna osoba, ja sam prezadovoljan njome.



Na što ste sve spreman zbog ljubavi? Biste li se ikada preselili i odrekli se seoskog načina života?

Iskreno, zbog nje bih se i preselio i gradio život na drugom mjestu. Želim s njom provesti što više vremena jer stvarno mi je s njom lijepo i uživam. Volio bih to!

Kako su reagirali vaši bližnji nakon što su čuli da su pale zaruke? Jesu li prihvatili Stelu? Vjerujete li da će se Stela dobro naviknuti na farmerski život?

Jako im se svidjela jer ona je super, pristojna, kulturna, bio sam siguran da će je zavoljeti. Svi su je prihvatili. Bili su sretni što se tiče zaruka jer je to bila moja odluka i jako sam to želio.

Tijekom okupljanja ste puno psovali kada su prikazivali scene s Marinom. Kako vam je bilo gledati te scene? Je li vam žao zbog ponašanja prema njoj?

Iskreno, bilo mi je teško to gledati jer se ne želim toga više ni prisjećati. Jednostavno, ne volim da me netko vrijeđa i napada. Rekao sam da mi to nije bilo drago. Žao mi je što sam to napravio, ali ni ona se nije trebala tako ponašati. Nije bilo ni s njezine strane to u redu.

Kako komentirate Steline provokativne fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama? Smeta li vam to ili vam je tako još privlačnija?

Meni to iskreno ne smeta, ona se meni sviđa uvijek, i sa šminkom i bez šminke, tako da ne vidim tu nikakav problem.

