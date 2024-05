Tomislav Štengl za 24sata uoči polufinala: Nastup je odličan i očekujem da ćemo proći u finale

Raspoloženje je super, zadovoljni smo jučerašnjom probom, rekao nam je Tomislav Štengl, šef hrvatske delegacije uoči odlaska Baby Lasagne i cijelog njegovog tima u Arenu Malmö, gdje će večeras biti prvo polufinale u kojem hrvatski predstavnik nastupa sedmi.

- Marko je bio fenomenalan i relativno je opušten tako da vjerujem da će i danas sve funkcionirati odlično. Naša očekivanja su da će sve proći genijalno, da će nastup biti odličan i da ćemo ići u finale - rekao nam je Štengl.

Zagreb: Tomislav Štengl, novi voditelj hrvatske delegacije za Eurosong i urednik Dore | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na pitanje tko bi od drugih večerašnjih natjecatelja mogao biti potencijalna 'prijetnja' Baby Lasagni, Štengl nam objašnjava kako ulazi 10 natjecatelja u finale, i to na temelju glasova publike, pa je teško govoriti o prijetnji. Naime, Marko je u utorak na eurovizijskim kladionicama opet skočio, i to na 32% šansi za pobjedu.

- Meni je Ukrajina dobra, vjerujem da će se i Srbija dobro plasirati. Nisam siguran kako će Irska proći, ali su očigledno svima simpatični, visoko su rangirani na kladionicama - objašnjava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:48 Baby Lasagna odgovara na pitanja prije nastupa | Video: Tina Ozmec-Ban/24sata

A kako će slaviti ako prođu u finale? Štengl kaže da još nije siguran.

- Ako Marko prođe, nakon toga je konferencija za medije svih 10 finalista koji su prošli u finale. To obično zna potrajati. Ako će sve završiti u neko dogledno vrijeme, možda odemo na koncert Tajči, ali vidjet ćemo kako će se Marko osjećati - kaže Štengl i dodaje kako mnogi misle da je polufinale za natjecatelje svega 3 minute izvođenja pjesme, no ističe kako su oni od 11 ujutro u 'pogonu', pa tako sve do vjerojatno 1 ujutro.

Malmo: Baby Lasagna odlazi iz svog hotela u Arenu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Stalno su intervjui, imamo još jednu probu, a i sam proces da dođete do scene traje 45 minuta... Vidjet ćemo kako će se Marko osjećati. Možda odemo na koncert, a možda u hotel nakon polufinala.