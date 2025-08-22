Obavijesti

GLUMAČKI DEBI PJEVAČA

Tony Cetinski dio je glumačke ekipe filma 'Taxi ljubav': Ovom ulogom donio nam je emociju

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Tony Cetinski dio je glumačke ekipe filma 'Taxi ljubav': Ovom ulogom donio nam je emociju
Foto: Karlo Golubović/PROMO

Film 'Taxi ljubav', redatelja Mile Ostovića, u hrvatskim kinima možete pogledati od 4. rujna

Glavni lik Joža, kojega utjelovljuje Ljubomir Kerekeš, veteran je Domovinskog rata - junak svakodnevice - koji ne pristaje na mirovanje. Umjesto toga, bira volan, noćne vožnje i razgovore sa stalnim mušterijama koje ga smatraju i više od prijatelja, ali i nepoznatim putnicima, ljudima u prolazu.

Kroz četiri povezane priče njegovih putnika, film razotkriva duboke i često zanemarene ljudske trenutke, slabosti... Jožu tako susreću ljudi koji traže odgovore, bijeg, oprost ili samo tišinu. A on, i sam krhak i pun životnih ožiljaka, postaje njihovo privremeno utočište...

Foto: PROMO

Opis je to filma 'Taxi ljubav' redatelja Mile Ostovića, 'koji slojevito, na emotivan način progovara o životu nakon rata jednoga bivšeg ratnika, usamljenosti i ljudskoj povezanosti', a u kinima ga možete pogledati od 4. rujna. U filmu, uz Kerekeša, glume Lara Nekić, Tarik Filipović, Robert Kurbaša, Marko Lasić Nered, Karla Lajšić, Pia Ostović, Filip Juričić, Mislav i Marijin Kuzmičić, Đorđe Kukuljica, Goran Grgić, Ana Vilenica, Mladen Čutura, Kristijan Ugrina, Anica Kovačević...

U glumačkoj ekipi je i Tony Cetinski, a posebno snimljenu za film otpjevao je i pjesmu 'Ti si ta'. Glazba za ovu baladu nastala je iz pera Alana Hržice, dok je tekst napisao s Milom Ostovićem. Aranžman potpisuju Tony Cetinski i Mihael Blum.

- Ova pjesma mi je posebna jer je spoj filma, emocija i stvarnoga života. 'Ti si ta' je priča o svakome od nas - o onoj jednoj osobi koja sve mijenja. Kad sam je prvi put čuo u kontekstu filma, odmah sam osjetio snažnu povezanost. Vjerujem da će se mnogi prepoznati u stihovima i emociji koju nosi - rekao je pjevač.

Foto: Karlo Golubović/PROMO

Tonyja ćemo prvi put moći vidjeti u filmskoj ulozi, 'čime je unio dodatnu emocionalnu autentičnost'.

- Raditi s Tonyjem na ovom projektu za mene je bilo i profesionalno i osobno ispunjenje. Njegova emotivna interpretacija pjesme 'Ti si ta' donijela je filmu onu dodatnu dimenziju koja se ne može režirati - ona se jednostavno osjeti - rekao je redatelj Milo Ostović i dodao:

- Tony je toj emociji pridonio i kratkom ulogom u filmu, unoseći autentičnost i toplinu koja savršeno prati priču 'Taxi ljubav'. Ponosan sam na ovu suradnju i vjerujem da će publika to prepoznati.

Foto: Privatni album

