PRIREDIO SPEKTAKL U PULI

Tony Cetinski: 'Jedna pjesma mi je otpratila već dva braka...'

Piše Dijana Marić Odobašić,
Tony Cetinski: 'Jedna pjesma mi je otpratila već dva braka...'
Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Miljenik domaće publike u subotu je publici, koja je došla iz gotovo svih krajeva Hrvatske, ali i Slovenije i šire, priredio koncert koji će zasigurno mnogi pamtiti dugo

Puna tri sata prepuna pulska Arena pjevala je s Tonyjem Cetinskim njegove najveće hitove. Emotivni Tony priredio spektakl u rodnom gradu na najvećoj 'pozornici pod zvijezdama'. Miljenik domaće publike u subotu je publici, koja je došla iz gotovo svih krajeva Hrvatske, ali i Slovenije i šire, priredio koncert koji će zasigurno mnogi pamtiti dugo. Već nakon prvih taktova njegovog hita 'Krik' postalo je jasno da su Tony i publika postali jedno.

- Kažu kad ne snimate koncert kamerama, onda to bude najbolji koncert u životu. Imam osjećaj da je ovo već sad postao najbolji koncert. Ovdje su ljudi koji me znaju kad sam bio nitko. Ovdje je večeras moja generacija. Samo je 36 godina prošlo od kako smo bili maturanti - rekao je emotivni pjevač koji je time "zaradio gromoglasni pljesak.

Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni
Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Publika je pjevala cijelo vrijeme s njim poznate hitove poput: 'Onaj tko te ljubi sretan je', 'Kad žena zavoli', 'General bez činova' ... 

- Pjevat ćemo pjesme iz svih razdoblja moje karijere. Kad sam bio mlad i zgodan, i ove od kad sam samo zgodan. Jedna od pjesama s početaka je i 'Ja sam zaljubljen'. Prošlo je 36 godina od objave. Nije lako raditi ovaj posao 36 godina, ali je lakše uz publiku poput vas - iskreno je priznao.

Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni
Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Publiku je nasmijao do suza kada je ispričao da jednu pjesmu ne pjeva baš jer je 'otpratila' već dva braka.

- Otpratila je već dva braka i nisam ju pjevao, a publika ju je ipak obožavala - kazao je dobro raspoloženi glazbenik i 'otprašio' 'Sve je s tobom napokon na mjestu'.

Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni
Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tony je iznenadio i glazbenim gostima koje je držao u tajnosti do posljednjeg trenutka. Na scenu je prvo pozvao talentiranu Lamiju Belošević, a onda je na sveopće oduševljenje prepune Arene izveo hit 'Morski vuk' u duetu s Dinom Jelusićem. Na pozornicu mu se pridružio i Mihael Kvorki koji je s pjevačem otpjevao duet neprežaljenog Toše Proeskog 'Lagala nas mala'.

Pula: Dino Jelusić bio gost na koncertu Tonija Cetinskog
Pula: Dino Jelusić bio gost na koncertu Tonija Cetinskog | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Koncert je bio i svojevrsni vremeplov jer se pjevač hitovima prisjetio i devedesetih godina, pa su se nizale pjesme 'Nek' ti bude ljubav sva', 'Tebe ne bi mijenjao' i druge.

- Ako ste se nekad posvađali sa partnerom i uspjeli se pomiriti prije nego zaspite, to je ljubav - kazao je Tony, a publika je gromoglasno zapljeskala.

Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni
Koncert Tonija Cetinskog u pulskoj Areni | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

