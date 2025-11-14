Obavijesti

Show

Komentari 0
KONCERT

Tony Cetinski najavio posebne goste za spektakl u Zadru: 'Dolazi i slavonsko čudo'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Tony Cetinski najavio posebne goste za spektakl u Zadru: 'Dolazi i slavonsko čudo'
Foto: Reximages

Tony Cetinski, popularni domaći glazbenik, nastavlja svoju turneju "Samo ljubav" 22. studenoga u Zadru. Obožavatelje očekuju posebni gosti i nezaboravna glazbena večer ispunjena hitovima i emocijama!

Nakon veličanstvenog koncerta u Areni Pula ovog kolovoza, popularni Tony Cetinski nastavlja svoju regionalnu turneju "Samo ljubav". Ovaj omiljeni domaći glazbenik priprema spektakl za svoje obožavatelje 22. studenoga u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru.

Koncert Tonyja Cetinskog u Vrnjačkoj banji
Foto: Reximages

Poznato je da Cetinski ne samo što voli glazbu, već uživa i u ribolovu, pa je na društvenim mrežama podijelio video iz sunčanog Zadra u kojem "peca" glazbene goste za svoj koncert. Ubrzo su na udici završila neka velika imena domaće glazbene scene. 

- Mislim da sam nešto upecao. Mihael Kvorka, evo i Giuliano... Bit će tu i Jure Brkljača, naravno. On je moj. - dodao je kako je 'upecao' još jednog, ali ne zna definirati koje je sorte riba... dolazi iz Slavonije, predstavlja malo čudo, a njegovi inicijali su J.J.

- Navalite! Pogodite tko je! tajanstveno je najavio Tony, a publika je brzo shvatila da se radi o popularnom Jakovu Jozinoviću.

Očekuje se da će sljedeće subote na Višnjiku doći do nevjerojatnog glazbenog spektakla ispunjenog emocijama, snažnom produkcijom i najvećim hitovima iz karijere koja traje više od tri desetljeća. 

VELIKI KONCERT FOTO Tony Cetinski nastupio je u Areni u Puli i oduševio publiku: 'Pjevat ću dok to budete tražili!'
FOTO Tony Cetinski nastupio je u Areni u Puli i oduševio publiku: 'Pjevat ću dok to budete tražili!'

- Vjerujem da je sada idealan trenutak za veliki koncert u Zadru, posebno jer nisam nastupao u Višnjiku već 16 godina. Pripremam iznenađenja, ali publika će ih otkriti tek kad zapjevamo zajedno - izjavio je Tony. Nakon dugih godina zajedništva ispunjenih glazbom i emocijama, Toni i njegova vjera publika stvorit će ponovno uspomenu koja će se pamtiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja
PROVOD U DUBAIJU

FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja

Popularna pjevačica Maja Šuput već neko vrijeme uživa u Dubaiju u društvo 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. U najnovijoj objavi pokazala je gdje su proveli večer te kako su se u luksuznom restoranu gostili hranom i pićem.
FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape
NE TREBA JOJ SUNCE

FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape

Nives Celzijus ponovno je zagolicala maštu svojih brojnih pratitelja na Instagramu, podijelivši fotografije iz idilične Opatije. Pokazala je kako uživati u jesenskim danima, a pažnju su privukle njene duboke bež čizme i diskretne mrežaste čarape.
FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a pogledajte kako danas izgleda ova bivša manekenka...
BILA NA REVIJI

FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a pogledajte kako danas izgleda ova bivša manekenka...

Nekoć je bila jedno od najpoznatijih lica domaće modne scene, ali i one društvene. Osim u modelingu, okušala se i u glumačkim vodama, a nakon zaruka povukla se iz javnosti te sada živi daleko od svjetlosti reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025