Tony Cetinski najavio posebne goste za spektakl u Zadru: 'Dolazi i slavonsko čudo'

Nakon veličanstvenog koncerta u Areni Pula ovog kolovoza, popularni Tony Cetinski nastavlja svoju regionalnu turneju "Samo ljubav". Ovaj omiljeni domaći glazbenik priprema spektakl za svoje obožavatelje 22. studenoga u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru.

Foto: Reximages

Poznato je da Cetinski ne samo što voli glazbu, već uživa i u ribolovu, pa je na društvenim mrežama podijelio video iz sunčanog Zadra u kojem "peca" glazbene goste za svoj koncert. Ubrzo su na udici završila neka velika imena domaće glazbene scene.

- Mislim da sam nešto upecao. Mihael Kvorka, evo i Giuliano... Bit će tu i Jure Brkljača, naravno. On je moj. - dodao je kako je 'upecao' još jednog, ali ne zna definirati koje je sorte riba... dolazi iz Slavonije, predstavlja malo čudo, a njegovi inicijali su J.J.

- Navalite! Pogodite tko je! tajanstveno je najavio Tony, a publika je brzo shvatila da se radi o popularnom Jakovu Jozinoviću.

Očekuje se da će sljedeće subote na Višnjiku doći do nevjerojatnog glazbenog spektakla ispunjenog emocijama, snažnom produkcijom i najvećim hitovima iz karijere koja traje više od tri desetljeća.

- Vjerujem da je sada idealan trenutak za veliki koncert u Zadru, posebno jer nisam nastupao u Višnjiku već 16 godina. Pripremam iznenađenja, ali publika će ih otkriti tek kad zapjevamo zajedno - izjavio je Tony. Nakon dugih godina zajedništva ispunjenih glazbom i emocijama, Toni i njegova vjera publika stvorit će ponovno uspomenu koja će se pamtiti.