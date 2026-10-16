Obavijesti

Show

Komentari 1
TUGA U OBITELJI

Tony Cetinski posvetio emotivnu objavu svom ocu Mirku: 'Hvala ti, tata, za život koji si mi dao...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tony Cetinski posvetio emotivnu objavu svom ocu Mirku: 'Hvala ti, tata, za život koji si mi dao...'
Preminuo je Mirko Cetinski | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Popularni glazbenik se na društvenim mrežama oglasio nakon tužne vijesti o smrti njegovog oca...

Admiral

Tony Cetinski se oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama od svog oca Mirka, istaknutog glazbenika koji je preminuo u 79. godini. 

- Postoje trenuci u životu za koje čovjek nikada ne može biti spreman. Jedan od njih je trenutak kada se mora oprostiti od vlastitog oca. Kako se oprostiti od nekoga tko je dio tebe? Od čovjeka čiju krv nosiš, čiji glas pamtiš i čiji trag ostaje u tebi dok god dišeš? Tata moj, toliko je toga što bih ti još želio reći. Toliko pitanja postaviti, toliko trenutaka podijeliti. A sada, kada te više nema, shvaćam koliko su dragocjene bile i one sasvim obične stvari koje smo možda uzimali zdravo za gotovo - napisao je Tony te nastavio: 

- Život nas ponekad odvede različitim putevima. Ne stignemo uvijek izgovoriti sve što osjećamo, ne zagrlimo se svaki put kada bismo trebali, a često mislimo da za sve još imamo vremena. Ali vrijeme nas ne pita. Danas ne želim brojiti ono što nismo stigli. Želim pamtiti ono što smo imali. Sve lijepo, sve teško, sve naše. Jer odnos oca i sina nije uvijek satkan samo od riječi. Ponekad je u pogledu, šutnji, ponosu, brizi i ljubavi koju možda nismo uvijek znali pokazati - poručio je. 

TUGA U OBITELJI Umro Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonyja i Mattea
Umro Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonyja i Mattea

- Hvala ti, tata, za život koji si mi dao. Hvala ti za sve što si znao i mogao pružiti. I za sve lekcije koje ću možda tek sada, kada te nema, potpuno razumjeti. Volio bih te još samo jednom zagrliti. Još jednom čuti tvoj glas. Još jednom imati priliku reći ti ono najjednostavnije, a najvažnije: Volim te, tata. Ali jedno znam: dok god živim, dio tebe živjet će u meni. U mojim mislima, uspomenama, u svakom koraku i u svakoj pjesmi koju otpjevam srcem - napisao je te dodao kako ovo nije zbogom zauvijek, već samo način da mu kaže koliko mu je značio i koliko će mu nedostajati. 

- Počivaj u miru, tata moj. A ja ću te nositi tamo gdje rastanci ne postoje. U svom srcu. Zauvijek tvoj sin - stoji na kraju emotivne objave. 

Preminuo je Mirko Cetinski
Preminuo je Mirko Cetinski | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ispod objave su njegovi pratitelji u komentarima izrazili svoju sućut i pružili mu podršku u teškim trenucima. 

Podsjetimo, Mirko Cetinski rođen je u Puli 1948. godine, a prvi javni nastup imao je 1962. na „Prvom pljesku“ u Puli. Na festivalu Melodije Istre i Kvarnera nastupao je od 1968. godine, a važan trenutak u njegovoj karijeri bio je nastup na Zagrebačkom festivalu 1972. s pjesmom „Moje ludo srce“ nakon čega su uslijedili brojni nastupi i turneje te prva Zlatna ploča.

Pjevao je na hrvatskom i talijanskom jeziku, a neke od njegovih najpoznatijih pjesama su „Moje ludo srce“, „Plači, plači, gitaro“, „Pođi sa mnom do Rovinja“ i „Na jidrenju“. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Obiteljska tajna Baretove obitelji: Dječakov crtež slomio je srce uglednom psihijatru
DIRLJIVA USPOMENA

Obiteljska tajna Baretove obitelji: Dječakov crtež slomio je srce uglednom psihijatru

Goran Bare donio mi je taj crtež, mislim da je njegov sin tad išao u prvi razred, rekao nam je Slavko Sakoman koji je godinama Baretu bio velika podrška u teškim životnim situacijama
Doris Pinčić Guberović se emotivnom objavom oprostila od svoje voljene majke Violete
TUGA U OBITELJI

Doris Pinčić Guberović se emotivnom objavom oprostila od svoje voljene majke Violete

Majka Doris Pinčić Guberović umrla je u 64. godini, a vijest o njezinoj smrti objavljena je na Facebook stranici Župe sv. Ante Smiljevac u Zadru
Umro Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonyja i Mattea
TUGA U OBITELJI

Umro Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonyja i Mattea

Mirko Cetinski bio je istaknuti istarski i hrvatski glazbenik, pjevač i jedan od začetnika Radio Rovinja. Održao je 24 turneje po SAD-u, četiri po Australiji i stotine koncerata diljem Europe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026