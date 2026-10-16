Tony Cetinski posvetio emotivnu objavu svom ocu Mirku: 'Hvala ti, tata, za život koji si mi dao...'

Tony Cetinski se oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama od svog oca Mirka, istaknutog glazbenika koji je preminuo u 79. godini.

- Postoje trenuci u životu za koje čovjek nikada ne može biti spreman. Jedan od njih je trenutak kada se mora oprostiti od vlastitog oca. Kako se oprostiti od nekoga tko je dio tebe? Od čovjeka čiju krv nosiš, čiji glas pamtiš i čiji trag ostaje u tebi dok god dišeš? Tata moj, toliko je toga što bih ti još želio reći. Toliko pitanja postaviti, toliko trenutaka podijeliti. A sada, kada te više nema, shvaćam koliko su dragocjene bile i one sasvim obične stvari koje smo možda uzimali zdravo za gotovo - napisao je Tony te nastavio:



- Život nas ponekad odvede različitim putevima. Ne stignemo uvijek izgovoriti sve što osjećamo, ne zagrlimo se svaki put kada bismo trebali, a često mislimo da za sve još imamo vremena. Ali vrijeme nas ne pita. Danas ne želim brojiti ono što nismo stigli. Želim pamtiti ono što smo imali. Sve lijepo, sve teško, sve naše. Jer odnos oca i sina nije uvijek satkan samo od riječi. Ponekad je u pogledu, šutnji, ponosu, brizi i ljubavi koju možda nismo uvijek znali pokazati - poručio je.

- Hvala ti, tata, za život koji si mi dao. Hvala ti za sve što si znao i mogao pružiti. I za sve lekcije koje ću možda tek sada, kada te nema, potpuno razumjeti. Volio bih te još samo jednom zagrliti. Još jednom čuti tvoj glas. Još jednom imati priliku reći ti ono najjednostavnije, a najvažnije: Volim te, tata. Ali jedno znam: dok god živim, dio tebe živjet će u meni. U mojim mislima, uspomenama, u svakom koraku i u svakoj pjesmi koju otpjevam srcem - napisao je te dodao kako ovo nije zbogom zauvijek, već samo način da mu kaže koliko mu je značio i koliko će mu nedostajati.

- Počivaj u miru, tata moj. A ja ću te nositi tamo gdje rastanci ne postoje. U svom srcu. Zauvijek tvoj sin - stoji na kraju emotivne objave.

Preminuo je Mirko Cetinski | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ispod objave su njegovi pratitelji u komentarima izrazili svoju sućut i pružili mu podršku u teškim trenucima.

Podsjetimo, Mirko Cetinski rođen je u Puli 1948. godine, a prvi javni nastup imao je 1962. na „Prvom pljesku“ u Puli. Na festivalu Melodije Istre i Kvarnera nastupao je od 1968. godine, a važan trenutak u njegovoj karijeri bio je nastup na Zagrebačkom festivalu 1972. s pjesmom „Moje ludo srce“ nakon čega su uslijedili brojni nastupi i turneje te prva Zlatna ploča.

Pjevao je na hrvatskom i talijanskom jeziku, a neke od njegovih najpoznatijih pjesama su „Moje ludo srce“, „Plači, plači, gitaro“, „Pođi sa mnom do Rovinja“ i „Na jidrenju“.