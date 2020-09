Cetinski kod Šprajca: 'Ne znam što je bila poruka prosvjeda...'

Cetinski je opovrgnuo riječi predsjednika Milanovića koji je rekao kako je Tony pred jednim domom za starije vikao da je 'korona mačji kašalj'. Tvrdi i da pandemija i razne zabrane jako utječu na psihičko stanje građana

<p>Glazbenik <strong>Tony Cetinski </strong>(51) gostovao je u RTL Direktu, gdje je s voditeljem <strong>Zoranom Šprajcom </strong>(52) razgovarao o Festivalu slobode, koji se održao u subotu na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest tima Hitne pomoći s Trga</b></p><p>Na Festivalu slobode nastao je incident kada je Hitna pomoć došla jer je navodno jednom prosvjedniku pozlilo. Vozilo je nakratko ušlo među ljude, na što su prosvjednici negodovali i zviždali, a organizatori su molili okupljene da propuste vozilo.</p><p>- Ne okrivljujem nikoga. Pokušavam shvatiti onoga tko je vozio i djevojke koje su bile u vozilu. Nadam se da će policija otkriti što je bilo, ako je bilo. Ali.. Čista je sreća da kada je vozilo krenulo natrag nije pregazilo dijete, jedna trudnica je bila tamo i jedan gospodin na štakama. To je bila situacija koja nije bila nimalo blaga i moglo je tu eskalirati. Ljudi su se uplašili i opet se dogodio taj strah - tvrdi Tony. </p><p>Na pitanje što je bila glavna poruka prosvjeda odgovara:</p><p>- Pa ne znam. Ono što sam ja doživio od jutra dok smo obilazili domove za starije osobe, taj neki sjaj u očima, neki su plakali, emocije su bile jake.</p><p>Opovrgnuo je riječi predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong> (53)<strong> </strong>koji je rekao kako je Tony pred jednim domom za starije vikao da je 'korona mačji kašalj'. </p><p>- Imam prijatelja koji je umro, ali nije bilo od korone nego s koronom. Bio je kronični astmatičar. To se izbjegava reći, a svi znamo - tvrdi Tony. </p><p>Priznao je i da je preskakao neke parole koje su se našle na transparentima u subotu na prosvjedu.</p><p>- Nije ni njima u Stožeru lako. To su liječnici i imam mnogo medicinskih djelatnika koji su mi prijatelji, ali oni nemaju veze s onim što se radi. A radi se nešto drugo - kazao je. </p><p>Također, tvrdi da pandemija i razne zabrane jako utječu na psihičko stanje građana. </p><p>- Radi se psihoza na ljudima. To nije u redu. Ta situacija stvara u ljudima očaj. Gledaš ljude i vidiš očaj, ali taj se očaj pretvorio u veliku ljubav. Bili su željni istine - tvrdi Cetinski. </p><p>Demantirao je da je 'antivakser' te da je za on za pravo izbora. Tvrdi kako Festival slobode nema veze s politikom. </p><p>- Ja se malo povlačim. Barem s društvenih mreža. Zbog zdravlja moje obitelji i mog mira - kaže Tony te napominje kako je 'zdravlje na prvom mjestu'.</p><p>Kaže kako nema problem s time što zbog pandemije nema posla jer će se on snaći.</p><p>- Ja ne živim na visokoj nozi - kaže.</p>