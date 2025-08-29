Obavijesti

Tony Cetinski zapjevat će u Puli: Nema bolje arene od ove naše...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
Pula: Tony Cetinski u prepunom amfiteatru proslavio 25. godišnjicu karijere | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Koncert u rodnoj Puli 30. kolovoza je rasprodan, a najbolja je to najava njegove turneje ‘#samoljubav 2025/26’. U rujnu je premijera i u kina stiže ‘Taxi ljubavi’, Tonyjev debitantski film u kojemu glumi - sebe

Prošle godine je u zagrebačkoj Areni Tony Cetinski proslavio 35 godina karijere i 55 godina. 'Slavlje' se nastavlja i ove godine, a u subotu, 30. kolovoza Tony će imati veliki koncert u pulskoj Areni.

