Top 10 filmova na Apple TV+

Top 10 filmova na Apple TV+
Saznajte koji su filmovi najpopularniji na Apple TV+ diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo detaljan pregled top 10 hit naslova uz kratke opise i ocjene - provjerite što se gleda!

Admiral

Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta raznolikom ponudom vrhunskih filmova. Ovaj tjedan, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova - od spektakularnih znanstveno-fantastičnih avantura do napetih drama i animiranih hitova. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

1. Avatar: Fire and Ash, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 66%

Ova epska znanstveno-fantastična avantura prati Jakea Sullyja i Neytiri koji, nakon rata protiv RDA i gubitka sina, suočavaju se s prijetnjom Ash Peoplea – novog, nasilnog Na'vi plemena predvođenog nemilosrdnom Varang. Obitelj Sully mora se boriti za opstanak i budućnost Pandore u sukobu koji testira njihove granice. (SAD, 2025., SF, James Cameron)

2. The Devil Wears Prada, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 75%

Duhovita drama o mladoj novinarki koja dolazi u New York raditi u modnoj industriji pod strogom, zahtjevnom urednicom. Film prikazuje borbu između osobnih snova i profesionalnih izazova. (SAD, 2006., komedija, moda)

3. The Housemaid, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 73%

Napeti triler o ženi s problematičnom prošlošću koja prihvaća posao kućne pomoćnice kod bogate obitelji, no ubrzo se otkrivaju mračne tajne. (SAD, 2025., triler)

4. GOAT, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 85%

Animirani film o maloj kozi s velikim snovima koja želi postati profesionalni igrač roarballa – sporta u kojem dominiraju najbrže i najjače životinje. Inspirativna priča o upornosti i predrasudama. (SAD, 2026., animacija)

5. Shelter, IMDB: 6.5

Akcijski triler o samotnjaku Masonu koji spašava djevojčicu iz oluje, čime pokreće lanac događaja koji ga prisiljavaju da se suoči s vlastitom prošlošću. (SAD, 2026., akcija)

6. Greenland 2: Migration, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 58%

Nakon apokalipse, obitelj Garrity kreće na opasno putovanje Europom u potrazi za novim domom. (SAD, 2026., triler, katastrofa)

7. Hamnet, IMDB: 8.1

Moćna povijesna drama o ljubavi i gubitku koja je inspirirala Shakespearea za stvaranje Hamleta. (UK, 2025., povijesni)

8. Interstellar, IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 72%

Kultni SF film Christophera Nolana o grupi istraživača koji koriste crvotočinu za međuzvjezdano putovanje i borbu za spas čovječanstva. (SAD, 2014., SF)

9. Scream 7, IMDB: 6.0, Rotten Tomatoes: 31%

Novi nastavak poznatog horor serijala – Sidney Prescott se suočava s novim Ghostfaceom koji prijeti njezinoj obitelji. (SAD, 2026., horor)

10. Zootopia 2, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%

Nastavak popularnog animiranog hita – Judy Hopps i Nick Wilde istražuju novu veliku misteriju koja prijeti Zootopiji. (SAD, 2025., animacija)

