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Top 10 filmova na Apple TV+

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Top 10 filmova na Apple TV+
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Foto: PROFIMEDIA
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Saznajte koji su filmovi najpopularniji na Apple TV+ diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo detaljan pregled top 10 hit naslova uz kratke opise i ocjene - provjerite što se gleda!

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Apple TV+ i ovog tjedna donosi nevjerojatno uzbudljivu ponudu filmova koji su osvojili gledatelje diljem svijeta. Pogledajte najnoviju globalnu top listu.

APPLE TV+ Detektiv Sugar se vraća: Los Angeles trese opaka zavjera
Detektiv Sugar se vraća: Los Angeles trese opaka zavjera

1. The Devil Wears Prada 2, IMDB: 6.5 - Miranda Priestly (Meryl Streep) suočava se s padom tradicionalnog izdavaštva dok pokušava spasiti časopis Vogue. U novoj borbi protiv bivše asistentice Emily Charlton (Emily Blunt), sada moćne izvršne direktorice luksuzne grupe, Miranda mora pronaći način za opstanak u surovom svijetu mode. (SAD, 2026., Komedija, Drama)

2. Michael, IMDB: 7.5 - Biografski film o Michaelu Jacksonu prati njegov put od djetinjstva u Jackson Five do svjetske zvijezde, otkrivajući nepoznate detalje iz privatnog života i legendarne nastupe. (SAD, 2026., Biografija, Glazbeni)

3. The Super Mario Galaxy Movie, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 41% -  Mario i Luigi kreću u novu svemirsku avanturu kako bi spriječili Bowsera Jr. da oslobodi svog oca i vrati moć zlu. Animirani hit za cijelu obitelj! (SAD, 2026., Animirani, Avantura)

4. Project Hail Mary, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 95% - Nastavnik znanosti Ryland Grace budi se na svemirskom brodu bez sjećanja i otkriva da mora spasiti Zemlju od izumiranja. U glavnoj ulozi briljira Ryan Gosling. (SAD, 2026., SF, Drama)

5. Obsession, IMDB: 8.0 - Mladić ostvaruje svoju ljubavnu želju zahvaljujući magičnom drvetu, ali uskoro shvaća da svaka želja ima svoju tamnu cijenu. (SAD, 2026., Triler, Horor)

6. Mortal Kombat II, IMDB: 6.4 - Legendarni borci, uključujući Johnnyja Cagea, bore se protiv Shao Kahna u krvavoj borbi za spas Zemlje. (SAD, 2026., Akcija, Fantazija)

7. The Drama, IMDB: 7.2 - Sretno zaručeni par suočava se s nepredviđenim problemima tijekom tjedna svog vjenčanja, što dovodi do niza emotivnih i komičnih situacija. (SAD, 2026., Drama, Komedija)

8. Avatar: Fire and Ash, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 66% - Jake Sully i Neytiri bore se protiv novog neprijatelja na Pandori – plemena Ash People, dok pokušavaju zaštititi svoju obitelj i budućnost planeta. (SAD, 2026., SF, Avantura)

9. Hokum, IMDB: 6.7 - Pisac horora odlazi u zabačeni irski gostionicu kako bi rasuo pepeo svojih roditelja, nesvjestan da mjesto progoni vještica. (Irska/SAD, 2026., Horor)

10. The Housemaid, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 73% - Žena s mračnom prošlošću prihvaća posao kućne pomoćnice u naizgled savršenoj obitelji, no ubrzo otkriva njihove tajne. (SAD, 2026., Triler, Drama)

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