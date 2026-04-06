Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. The Creator, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 77%

Ova spektakularna znanstvenofantastična priča smještena je usred rata između čovječanstva i umjetne inteligencije. Joshua, bivši pripadnik specijalnih snaga, nakon gubitka supruge ima zadatak pronaći i eliminirati tajanstvenog Kreatora, arhitekta napredne AI koja prijeti uništenjem svijeta. U glavnim ulogama su John David Washington i Gemma Chan, a režiju potpisuje Gareth Edwards. (SAD, 2023., SF, akcija)

2. Holland, IMDB: 5.0, Rotten Tomatoes: 21%

U ovom napetom trileru Nicole Kidman glumi učiteljicu Nancy čiji se naizgled miran život u Holandiji pretvara u kaos kada s kolegom otkrije mračnu tajnu. Film istražuje granice povjerenja i sumnje u svakodnevici. (SAD, 2025., triler)

3. South Wind

Crna komedija smještena u Splitu, gdje snažan južnjak pokreće niz nesporazuma i spletki među stanarima jedne zgrade. Nitko nije bez grijeha, a heroji su često anti-junaci u očima susjeda. (Hrvatska, 2025., komedija)

4. A Big Bold Beautiful Journey, IMDB: 6.0, Rotten Tomatoes: 37%

Sarah i David, dvoje stranaca, neočekivano započinju zajedničku avanturu nakon susreta na vjenčanju. Putuju kroz vlastitu prošlost, dobivajući priliku promijeniti budućnost. Colin Farrell i Margot Robbie predvode glumačku postavu. (SAD, 2025., romantična fantazija, putovanje kroz vrijeme)

5. You Gotta Believe, IMDB: 5.8

Inspirativna sportska drama o maloj bejzbol ekipi iz Teksasa koja, motivirana bolešću očeva jednog igrača, dolazi do finala Little League World Series 2002. godine. Luke Wilson i Greg Kinnear nose ovu toplu obiteljsku priču. (SAD, 2024., obiteljski, sport)

6. The Order, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%

Napeti triler u kojem FBI agent (Jude Law) ulazi u smrtonosnu igru mačke i miša s karizmatičnim domaćim teroristom koji prijeti rušenjem američke vlade. (SAD, 2024., triler, terorizam)

7. How to Train Your Dragon 2, IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 92%

Drugi nastavak popularne animirane franšize vodi nas pet godina nakon prvog filma, gdje Hiccup i njegov zmaj Toothless otkrivaju tajanstvenu ledenu špilju i bore se za mir među zmajevima i ljudima. (SAD, 2014., animacija, avantura)

8. How to Train Your Dragon, IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 99%

Prvi dio animirane sage o mladom Viking Hiccupu koji umjesto borbe s zmajevima odlučuje jednog od njih – Toothlessa – spasiti i sprijateljiti se s njim. Topla priča o prijateljstvu i hrabrosti. (SAD, 2010., animacija, obiteljski)

9. The Grinch, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%

Animirani božićni klasik o Grinchu koji pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glasove posuđuju Benedict Cumberbatch i Rashida Jones. (SAD, 2018., animacija, obiteljski, božićni film)

10. Mr. Deeds, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 22%

Adam Sandler u ulozi skromnog vlasnika pizzerije koji nasljeđuje milijarde i seli u veliki grad, gdje ga dočekuju pohlepni oportunisti i lažna novinarka (Winona Ryder). (SAD, 2002., komedija)

*uz korištenje AI-ja