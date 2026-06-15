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Top 10 filmova na HBO-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 filmova na HBO-u
Foto: HBO

Saznajte koji su filmovi najgledaniji na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljne opise najnovijih hitova, od napetih horora do uzbudljivih drama i zabavnih animacija

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HBO je i ovog tjedna donio bogat izbor filmova koji su osvojili gledatelje u Hrvatskoj. Pogledajte tko je zaslužio mjesto u top 10.

1. They Will Kill You, IMDB: 6.3

Ovaj napeti horor prati ženu koja odgovara na oglas za posao kućne pomoćnice u misterioznoj zgradi na Manhattanu, nesvjesna da ulazi u zajednicu iza koje stoji niz nestanaka i moguć kult sotonista. Glavne uloge tumače Zazie Beetz, Patricia Arquette i Heather Graham, a režiju potpisuje Kirill Sokolov. (SAD, 2026., Horor, Slasher)

2. Bring Her Back, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Australski horor o bratu i sestri koji nakon smrti oca upoznaju novu sestru koju im predstavlja udomiteljica – ali ona skriva zastrašujuću tajnu. U glavnim ulogama Billy Barratt i Sally Hawkins. (Australija, 2025., Horor, Natprirodno)

3. Abigail, IMDB: 7.1

Skupina kriminalaca otima 12-godišnju balerinu, kćer moćnog mafijaša, ali ubrzo shvaćaju da nisu zatvoreni s običnom djevojčicom. Film je prepun napetosti i iznenađenja. Glume Alisha Weir, Melissa Barrera i Dan Stevens. (SAD, 2024., Horor, Vampiri)

4. A Working Man, IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 47%

Bivši vojni specijalac Levon Cade (Jason Statham) kreće u opasnu potragu kada nestane kći njegovog šefa. Akcijski triler s elementima misterija i korupcije. (SAD, 2025., Akcija, Nestanak)

5. A Complete Unknown, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 78%

Biografska drama o mladom glazbeniku iz Minnesote koji stiže u New York 1960-ih i mijenja tijek američke glazbe. U glavnoj ulozi Timothée Chalamet, režija James Mangold. (SAD, 2024., Biografija, Glazba)

6. The King's Man, IMDB: 6.3

Prethodnik popularnog serijala Kingsman donosi priču o pokušaju zaustavljanja najvećih svjetskih zlikovaca koji planiraju rat. Glume Ralph Fiennes, Gemma Arterton i Rhys Ifans. (UK, 2021., Akcija, Špijunaža)

7. Materialists, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 77%

Romantična komedija o mladoj njujorškoj spajalici (Dakota Johnson) koja se nalazi između savršenog partnera i svog nesavršenog bivšeg. (SAD, 2025., Romansa, Komedija)

8. Spy, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 95%

Melissa McCarthy u urnebesnoj ulozi uredske CIA analitičarke koja se upušta u opasnu špijunsku misiju. Uz nju glume Jason Statham i Jude Law. (SAD, 2015., Akcija, Komedija)

9. Penguins of Madagascar, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 74%

Omiljeni pingvini iz Madagaskara udružuju se s tajnom organizacijom kako bi spasili svijet od zlog Dr. Octaviusa Brinea. Animacija za cijelu obitelj. (SAD, 2014., Animacija, Avantura)

10. A Real Pain, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 94%

Komična drama o dvojici rođaka koji putuju kroz Poljsku kako bi odali počast baki, a putovanje im otkriva brojne obiteljske napetosti. Glume Jesse Eisenberg i Kieran Culkin. (SAD, 2024., Komedija, Obiteljske veze)

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