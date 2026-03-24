Top 10 filmova na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbuđenja za gledatelje u Hrvatskoj! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova - od spektakularnih kriminalističkih priča, preko animiranih hitova do dokumentarnih iznenađenja i koncerata svjetskih zvijezda. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

1. Peaky Blinders: The Immortal Man, IMDB: 7.2/10

Nakon što se njegov otuđeni sin uplete u nacističku zavjeru, gangster Tommy Shelby (Cillian Murphy) prisiljen je vratiti se iz egzila u Birmingham kako bi spasio svoju obitelj – i cijelu naciju. Ovaj nastavak kultne britanske sage donosi napetu kriminalističku priču, vrhunsku glumačku postavu i atmosferu punu tenzija. (Ujedinjeno Kraljevstvo, 2026., Kriminalistički, Gangsteri)

Foto: IMDB

2. War Machine, IMDB: 6.6/10

Tijekom posljednje, izuzetno teške misije na obuci Army Rangera, borbeni inženjer mora povesti svoju jedinicu u borbu protiv divovske izvanzemaljske ubojite mašine. Akcijski spektakl s Alanom Ritchsonom i Dennisom Quaidom u glavnim ulogama. (Ujedinjeno Kraljevstvo, 2026., Akcija, Invazija izvanzemaljaca)

Foto: IMDB

3. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Gru, Lucy i njihove djevojčice dobivaju novog člana obitelji – Gru Jr., koji voli zadavati glavobolje svom tati. Kada se pojavi novi zlikovac Maxime Le Mal sa svojom opasnom djevojkom Valentinom, cijela obitelj mora pobjeći. Savršena animirana zabava za sve uzraste! (SAD, 2024., Animacija, Obiteljski)

Foto: IMDB

4. French Girl, IMDB: 5.5/10, Rotten Tomatoes: 31%

Gordon, simpatični profesor engleskog iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju, no njihovu budućnost ugrožava njen bivši – slavna kulinarska zvijezda. Romantična komedija prepuna šarma i zabune. (Kanada, 2024., Komedija, Romantična komedija)

Foto: IMDB

5. Downhill, IMDB: 4.8/10, Rotten Tomatoes: 38%

Nakon što jedva prežive lavinu na obiteljskom skijanju u Alpama, bračni par mora preispitati svoj odnos i životne odluke. Drama s Willom Ferrellom i Juliom Louis-Dreyfus. (SAD, 2020., Drama)

Foto: IMDB

6. Failure to Launch, IMDB: 5.6/10, Rotten Tomatoes: 23%

Tripp (Matthew McConaughey) još uvijek živi s roditeljima, a oni odlučuju unajmiti stručnjakinju kako bi ga napokon izbacili iz gnijezda. Romantična komedija s puno smijeha. (SAD, 2006., Komedija, Romantična komedija)

Foto: IMDB

7. The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel

Dokumentarac o ranim godinama Red Hot Chili Peppersa i utjecaju originalnog člana Hillela Slovaka na bend. (SAD, 2026., Dokumentarni, Glazba)

Foto: IMDB

8. Louis Theroux: Inside the Manosphere, IMDB: 7.1/10

Louis Theroux istražuje svijet ultra-muških online zajednica i njihovih kontroverznih influencera, donoseći šokantne i intrigantne priče. (Ujedinjeno Kraljevstvo, 2026., Dokumentarni, Društvo)

Foto: IMDB

9. 27 Dresses, IMDB: 6.1/10, Rotten Tomatoes: 41%

Nakon što je 27 puta bila djeveruša, mlada žena suočava se s mogućnošću da bude uz svoju sestru dok se ona udaje za muškarca kojeg potajno voli. Romantična drama s Katherine Heigl. (SAD, 2008., Romansa, Vjenčanja)

10. Shark Tale, IMDB: 6.0/10, Rotten Tomatoes: 35%

Oscar, mala riba s velikim snovima, i Lenny, vegetarijanski morski pas, sklapaju neobično prijateljstvo u ovoj zabavnoj animiranoj avanturi. (SAD, 2004., Animacija, Obiteljski)