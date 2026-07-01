Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, provjerite našu top listu najgledanijih filmova i serija.

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Voicemails for Isabelle, IMDB: 7.4

Ova urnebesna romantična komedija prati mladu ženu čije iskrene, emotivne govorne poruke upućene pokojnoj sestri greškom stižu neznancu, koji se postupno zaljubljuje u nju izdaleka. U glavnim ulogama su Zoey Deutch i Nick Robinson, a režiju potpisuje Leah McKendrick. (SAD, 2026., Romantična komedija)

2. Little Brother, IMDB: 5.5

Život slavnog agenta za nekretnine iz temelja se mijenja kada mu se iznenada u život vraća ekscentrični "mali brat". John Cena i Eric André predvode ovu komediju o obiteljskim odnosima i neočekivanim izazovima. (SAD, 2026., Komedija)

3. The Killer, IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 57%

Zee, plaćena ubojica poznata kao Kraljica mrtvih, odbija izvršiti zadatak nad slijepom djevojkom, zbog čega postaje meta svojih kriminalnih kolega i uporne policije. Akcijski triler sa Nathalie Emmanuel i Omarom Syjem u glavnim ulogama. (SAD/Francuska, 2026., Akcija, Triler)

4. Anora, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 98%

Anora, mlada seksualna radnica iz Brooklyna, neočekivano se udaje za sina ruskog oligarha, ali njezina bajka je ugrožena kad roditelji mladoženje dolaze u New York kako bi poništili brak. Film Seana Bakera donosi snažnu dramu i društvenu kritiku. (SAD, 2026., Drama)

5. Despicable Me 4, IMDB: 6.3

Gru i Lucy dočekuju novog člana obitelji, Grua Jr., koji voli zadirkivati svog oca. Istovremeno, Gru se mora suočiti s novim neprijateljem Maximeom Le Malom i njegovom opasnom djevojkom Valentinom. Animirana avantura za cijelu obitelj. (SAD, 2026., Animirani, Obiteljski)

6. Office Romance, IMDB: 5.8

Jackie, predsjednica i direktorica zrakoplovne kompanije, strogo zabranjuje ljubavne veze u firmi. No, dolazak zgodnog odvjetnika stavlja njezina pravila na kušnju. Romantična komedija o napetostima na radnom mjestu. (SAD, 2026., Komedija)

7. Night at the Museum, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 43%

Noćni čuvar Larry Daley slučajno budi drevnu kletvu u muzeju, zbog čega izlošci oživljavaju i izazivaju kaos. Klasik s Benom Stillerom, Robinom Williamsom i Rickyjem Gervaisom. (SAD, 2006., Avantura, Komedija)

8. Maternal Instinct, IMDB: 7.2

Istinita kriminalistička dokumentarna priča prati ženu koju policija zaustavlja s bebom koja nije njezina, razotkrivajući šokantne laži i zločin. (SAD, 2026., Dokumentarni, Kriminalistika)

9. Turbo, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 67%

Vrtni puž Turbo sanja o pobjedi na utrci Indianapolis 500. Animirani film s glasovima Ryana Reynoldsa i Samuela L. Jacksona donosi priču o upornosti i snovima. (SAD, 2013., Animirani, Obiteljski)

10. Starship Troopers: Invasion, IMDB: 5.8

Vojnici dvaju svemirskih brodova udružuju snage kako bi zaustavili invaziju izvanzemaljskih kukaca, no uskoro se suočavaju s još većom prijetnjom. Animirani SF spektakl za ljubitelje akcije. (Japan/SAD, 2012., Znanstvena fantastika, Animiran)

*uz korištenje AI-ja