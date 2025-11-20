Top 10 filmova na SkyShowtime

SkyShowtime je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, provjerite ovotjednu top listu najgledanijih filmova – možda vas iznenadi tko je na vrhu!



Top 10 filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Black Bag

IMDB: 6.7/10, Rotten Tomatoes: 96%

Ovaj napeti triler prati agenticu Kathryn Woodhouse (Cate Blanchett) koja je pod sumnjom da je izdala državu. Njezin suprug, također legendarni agent, mora birati između odanosti braku ili domovini. Film Stevena Soderbergha prepun je špijunske napetosti, akcije i moralnih dilema.

SAD, 2025., Triler, Špijunski

2. Novocaine

IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 81%

Nate, običan mladić bez osjećaja boli, koristi tu neobičnu sposobnost kako bi spasio djevojku svojih snova nakon što je oteta. Ova akcijska komedija s Jackom Quaidom donosi neočekivane obrte i puno humora.

SAD, 2025., Komedija, Akcija

3. Too Close For Christmas

IMDB: 5.7/10

Romantična božićna priča o Hayley koja neočekivano provodi praznike s muškarcem kojeg krivi za prekid svoje zadnje veze. Uz puno topline i božićnog duha, Hayley polako otkriva da je možda prebrzo sudila.

Kanada, 2020., Romansa, Božić

4. The Christmas Doctor

IMDB: 6.9/10

Tjedan dana prije Božića, dr. Alicia Wright prihvaća posao daleko od kuće. Tajanstveni muškarac iz njezine prošlosti pojavljuje se s otkrićem koje bi joj moglo promijeniti život.

SAD, 2020., Drama, Božić

5. The Brutalist

IMDB: 8.1/10, Rotten Tomatoes: 95%

Vizionarski arhitekt László Toth bježi iz poratne Europe u Ameriku kako bi izgradio novi život. No, cijena moći i nasljeđa je visoka. Film s Adrienom Brodyjem i Felicity Jones donosi snažnu priču o umjetnosti, ambiciji i identitetu.

SAD, 2024., Drama, Umjetnost

6. Love Hurts

IMDB: 5.3/10

Nekadašnji kriminalac i sadašnji agent za nekretnine prisiljen je suočiti se s prošlošću kada mu se bivši partner vrati u život s prijetećom porukom. Akcijski triler s Ke Huy Quanom i Arianom DeBose.

SAD, 2025., Akcija, Krimi

7. French Girl

IMDB: 5.5/10, Rotten Tomatoes: 31%

Gordon, simpatični učitelj iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju, ali njihovu vezu testira njezin bivši dečko – poznati chef. Romantična komedija s Zachom Braffom i Vanessom Hudgens.

Kanada, 2024., Komedija, Romansa

8. The Tax Collector

IMDB: 4.8/10, Rotten Tomatoes: 18%

David Cuevas skuplja "porez" za losanđeleške bande, ali kada se stari neprijatelj vrati u grad, sve što voli je u opasnosti. Brutalan krimić Davida Ayera s Shia LaBeoufom.

SAD, 2020., Krimi, Akcija

9. Dragonheart: Vengeance

IMDB: 5.4/10

Mladi farmer Lukas kreće na put osvete nakon što mu obitelj ubiju razbojnici, a u tome mu pomažu zmaj i hrabri plaćenik. Fantastična avantura s Helenom Bonham Carter.

SAD, 2020., Fantazija, Avantura

10. Vicious

IMDB: 4.9/10

Polly dobiva tajanstvenu kutiju s mračnim pravilima. Ako ih ne posluša, izgubit će sve što voli. Horor s Dakotom Fanning koji istražuje granice straha i žrtve.

SAD, 2025., Horor, Natprirodno

Ako ste u potrazi za sljedećim filmskim hitom, ova lista sigurno će vam pomoći da odaberete savršenu zabavu za ovaj tjedan!