Top 10 filmova na SkyShowtime

SkyShowtime u Hrvatskoj i ovog tjedna donosi uzbudljivu ponudu najgledanijih filmova. Provjerite koji naslovi su osvojili publiku i zaslužili mjesto u top 10 – možda pronađete inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

Top 10 najgledanijih filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Freaky Tales (IMDB: 6.2)

Ovaj akcijski film vodi nas u Oakland 1987. godine, gdje misteriozna sila povezuje sudbine autsajdera kroz četiri isprepletene priče: tinejdžerski pankeri brane svoj teritorij od nacista, rap duo bori se za hip-hop besmrtnost, umorni plaćenik dobiva priliku za iskupljenje, a NBA All-Star rješava stare račune. Glume Jay Ellis, Pedro Pascal, Tom Hanks i mnogi drugi. (SAD, 2025., Akcija)

2. Regretting You (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 28%)

Morgan Grant i njezina kći Clara suočavaju se s posljedicama tragične nesreće koja otkriva šokantnu izdaju. Film istražuje obiteljske tajne, redefinira pojam ljubavi i donosi dirljivu priču o ponovnom zbližavanju. U glavnim ulogama Mckenna Grace i Allison Williams. (SAD, 2025., Romantika)

3. The Mummy (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 60%)

Avanturistički klasik prati legionara Ricka O'Connella koji u Egiptu 1920-ih otkriva drevnu kletvu i budi moćnog svećenika Imhotepa. Spektakularna akcija i mistika, s Brendanom Fraserom i Rachel Weisz u glavnim ulogama. (SAD, 1999., Avantura)

4. Nobody 2 (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 76%)

Nastavak hita o obiteljskom čovjeku i bivšem ubojici Hutchu Mansellu, koji se nakon provale vraća u svijet nasilja i otkriva tajne iz prošlosti svoje supruge i sebe. Glume Bob Odenkirk i Connie Nielsen. (SAD, 2025., Akcija)

6. The Mummy Returns (IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 47%)

Rick i Evelyn O’Connell s osmogodišnjim sinom Alexom otkrivaju moćnu narukvicu Anubisa, a uskrsli Imhotep spreman je na sve kako bi je osvojio. Uzbudljiva avantura i nastavak popularne franšize. (SAD, 2001., Avantura)

7. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (IMDB: 5.2, Rotten Tomatoes: 13%)

Treći nastavak Mummy serijala odvodi Ricka O'Connella i njegovu obitelj u Kinu, gdje se bore protiv oživljenog cara iz dinastije Han. Glume Brendan Fraser i Jet Li. (SAD, 2008., Avantura)

8. The Bad Guys 2 (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 87%)

Animirani film u kojem popravljeni zlikovci pokušavaju biti dobri, ali ih uvuče nova kriminalna ekipa – Bad Girls. Glasove posuđuju Sam Rockwell, Marc Maron i Awkwafina. (SAD, 2025., Animacija)

9. The Immortal (IMDB: 6.8)

Kriminalistička drama i prequel serije Gomorra prati Cira Di Marzia od djetinjstva u Napulju do formiranja u nemilosrdnog mafijaša. (Italija, 2019., Kriminalistička drama)

10. The Italian Job (IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 72%)

Nakon izdaje u Italiji, Charlie Croker i njegova ekipa planiraju spektakularnu pljačku zlata. Akcijski klasik s Markom Wahlbergom, Charlize Theron i Jasonom Stathamom. (SAD, 2003., Akcija)

Ako ste u potrazi za novim filmskim hitom, ova lista je pravo mjesto za početak! Koji je vaš favorit s popisa?



*uz korištenje AI-ja

