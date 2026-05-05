Top 10 filmova na HBO-u

HBO Max je i ovog tjedna donio bogatu ponudu filmova, a gledatelji u Hrvatskoj birali su raznolike žanrove – od romantičnih drama i kriminalističkih trilera do urnebesnih komedija.

1. Wuthering Heights, IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 57%

Ova strastvena i burna ljubavna priča smještena je na maglovite jorkširske močvare, gdje se razvija intenzivan i destruktivan odnos između Heathcliffa i Catherine Earnshaw. U glavnim ulogama briljiraju Margot Robbie i Jacob Elordi, a režiju potpisuje Emerald Fennell. Film donosi novu viziju slavnog romana, prožetu emocijama i tragedijom. (SAD, 2026., Romansa)

2. Anaconda, IMDB: 6.0

Skupina prijatelja u srednjim godinama odlazi u prašumu kako bi snimili remake svog omiljenog filma iz mladosti, ali ubrzo se nađu u borbi za život protiv prirodnih katastrofa, divovskih zmija i opasnih kriminalaca. Jack Black, Paul Rudd i Steve Zahn vode ovu avanturističku komediju prepunu uzbuđenja. (SAD, 2025., Avantura)

3. Kung Fu Panda 4, IMDB: 6.7

Po se priprema postati duhovni vođa Doline mira, ali mora pronaći i nasljednika za mjesto Zmajevog ratnika. U potrazi za novim herojem suočava se s opasnim protivnikom – Kameleonom, koji može prizvati zlikovce iz prošlosti. Glasove posuđuju Jack Black, Awkwafina i Viola Davis. (SAD, 2024., Animacija)

4. Another Simple Favor, IMDB: 5.3, Rotten Tomatoes: 58%

Stephanie i Emily ponovno se susreću na luksuznom vjenčanju na Capriju, gdje glamurozni gosti ubrzo postaju sudionici ubojstva i izdaje. Ova komedija s elementima trilera donosi napete zaplete i neočekivane preokrete. (SAD, 2025., Komedija)

5. The Body, IMDB: 6.0

Nakon što bogata poduzetnica Rebecca Zuin umre od navodnog srčanog udara, njezino tijelo nestaje iz mrtvačnice, a mladi suprug postaje glavni osumnjičeni. Sumnja raste – je li Rebecca inscenirala vlastitu smrt kako bi se osvetila? (Italija, 2024., Triler)

6. Bitka kod Siska 1593. godine

Povijesni film o slavnoj bitci kod Siska 1593. godine, koja je obilježila hrvatsku i europsku povijest. (HBO Max, Povijest)

7. Valmont, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 54%

U raskošnoj Francuskoj doba baroka, udovica i njezin ljubavnik klade se hoće li zavesti nedavno udanu ženu. No, planovi se zakompliciraju kad Valmont razvije istinske osjećaje. Film s Colinom Firthom i Annette Bening nudi raskošnu kostimiranu romansu. (Francuska, 1989., Romansa)

8. Anaconda (1997), IMDB: 5.0, Rotten Tomatoes: 40%

Filmska ekipa National Geographica postaje taocem opsjednutog lovca u potrazi za najvećom i najopasnijom zmijom na svijetu. Jennifer Lopez i Ice Cube u napetom hororu prepunom akcije i straha. (SAD, 1997., Horor)

9. Focus, IMDB: 6.6

Iskusni prevarant Nicky upušta se u romantičnu vezu sa svojom učenicom Jess, no godinama kasnije ona mu se vraća kao opasna suparnica. U glavnim ulogama Will Smith i Margot Robbie. (SAD, 2015., Krimić)

10. We're the Millers, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 49%

Veteran diler marihuane okuplja lažnu obitelj kako bi prošvercao veliku količinu droge iz Meksika u SAD. Jason Sudeikis i Jennifer Aniston vode ovu urnebesnu komediju punu neočekivanih situacija. (SAD, 2013., Komedija)