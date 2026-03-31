Top 10 najboljih serija na HBO-u

Saznajte koje su serije najpopularnije na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova i njihove opise – ne propustite hitove koji osvajaju gledatelje

Admiral

Nova tjedna top lista HBO Maxa otkriva što Hrvati trenutno najviše gledaju! Od uzbudljivih trilera i dirljivih drama do urnebesnih komedija i napetih kriminalističkih serija – donosimo vam detaljan pregled najgledanijih serija na HBO Maxu u Hrvatskoj za ovaj tjedan.

TOP 10 SERIJA NA HBO MAXU U HRVATSKOJ:

1. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Liječnici i osoblje hitne službe u Pittsburghu rade danonoćno u prenapučenom i podfinanciranom odjelu, boreći se za svaki život. U glavnoj ulozi Noah Wyle. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

2. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen mora ponovno učiti kako živjeti, oslanjajući se na kćer koju pamti kao dijete i prijatelje koji joj pomažu vratiti se poslu liječnice. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

3. Privileges

Mladi zatvorenik dobiva posao u luksuznom pariškom hotelu, gdje otkriva svijet prepun ambicija, izdaje i opasnosti. (Francuska, 2026., Drama, Zatvor)

4. Rooster, IMDB: 7.2

Autor na sveučilištu pokušava izgraditi odnos sa svojom kćeri, uz dozu humora i obiteljskih komplikacija. U glavnoj ulozi Steve Carell. (SAD, 2026., Komedija, Obiteljski odnosi)

5. DTF St. Louis, IMDB: 6.7

Ljubavni trokut troje sredovječnih prijatelja završava smrću jednog od njih. Napeta i mračna krimi serija s Davidom Harbour-om i Jasonom Batemanom. (SAD, 2026., Krimi, Ubojstvo)

6. From, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 96%

Stanovnici mističnog američkog gradića bore se za opstanak i pokušavaju pronaći izlaz, suočeni s prijetnjama iz mračne šume i natprirodnim bićima. (SAD, 2022., Horor, Natprirodno)

7. Fargo, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 93%

Antologijska serija koja istražuje priče o zlu, nasilju i ubojstvima u Minnesoti. Svaka sezona donosi novu priču i likove. (SAD, 2014., Krimi, Ubojstvo)

8. The Lady, IMDB: 6.7

Istinita priča o Jane Andrews, kraljevskoj odgojiteljici čiji život završava skandalom i suđenjem za ubojstvo. (UK, 2026., Drama, Krimi drama)

9. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Georgie i Mandy odgajaju mladu obitelj u Teksasu, boreći se s izazovima roditeljstva i braka. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)

10. Portobello, IMDB: 7.2

Priča o Enzu Tortori, talijanskom TV voditelju čiji je život uništen pogrešnom optužbom i sudskim procesom. (Italija, 2026., Drama)

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton, ova lista je pravi izbor! Koji je vaš favorit s popisa? Podijelite s nama u komentarima!

*uz korištenje AI-ja
