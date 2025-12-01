Top 10 najgledaniji filmova na Disney+: Na ljestvici i božićni filmski klasici, pogledajte koji

Disney+ je i ovog tjedna oduševio hrvatske gledatelje s raznolikom ponudom filmova i serija. Božićni klasici, animirane avanture i novi blockbusteri čine top listu najgledanijih naslova. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Sam u kući (Home Alone, IMDB: 7.7)

Ova neodoljiva božićna komedija prati osmogodišnjeg Kevina McCallistera kojeg obitelj zaboravi kod kuće za vrijeme božićnih praznika. Kevin koristi svoju snalažljivost i humor kako bi obranio dom od nespretnih provalnika. U glavnim ulogama briljiraju Macaulay Culkin, Joe Pesci i Daniel Stern, a režiju potpisuje Chris Columbus. (SAD, 1990., Komedija, Božićni film)

Foto: Profimedia

2. Zootropola (Zootopia, IMDB: 8.0)

Animirani hit prati ambicioznu policajku, zeku Judy Hopps, koja zajedno s lukavim liscom Nickom Wildom rješava svoj prvi veliki slučaj u gradu Zootropoli. Glasove posuđuju Ginnifer Goodwin, Jason Bateman i Shakira. Film oduševljava sve uzraste s kombinacijom humora, akcije i sjajne animacije. (SAD, 2016., Animacija, Avantura)

3. Avatar: Vatra i pepeo | Poseban pogled (Avatar: Fire and Ash | A Special Look)

Dokumentarni specijal koji pruža ekskluzivan uvid u svijet Avatara i proces stvaranja ovog spektakla. (SAD, 2025., Dokumentarni film)

4. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas, IMDB: 6.3)

Jim Carrey u nezaboravnoj ulozi Grincha, stvorenja koje pokušava ukrasti Božić iz gradića Whoville. No, susret s djevojčicom Cindy Lou Who mijenja sve. Obiteljska komedija s puno srca i božićne čarolije. (SAD, 2000., Obiteljski, Božićni film)

Foto: Profimedia/Kirby Lee

5. Fantastična četvorka: Prvi koraci (The Fantastic 4: First Steps, IMDB: 7.1)

Najnoviji Marvelov spektakl vodi nas u šezdesete, gdje Fantastična četvorka balansira između obiteljskih odnosa i borbe protiv svemirskog prijetitelja Galactusa i Silver Surfera. U glavnim ulogama Pedro Pascal, Vanessa Kirby i Joseph Quinn. (SAD, 2025., Superherojski, Marvel)

6. Zootropola 2 | Poseban pogled (Zootopia 2 | A Special Look)

Dokumentarni pogled iza kulisa na nastavak popularnog animiranog filma, otkrivajući nove avanture i likove iz Zootropole. (SAD, 2025., Dokumentarni film)

7. Pripreme i slijetanje: Protokol Snježna gruda (Prep & Landing: The Snowball Protocol)

Božićna animirana avantura prati vilenjake Lannyja i Waynea koji upadaju u nevolje tijekom svojih blagdanskih misija. Idealno za cijelu obitelj! (SAD, 2025., Animacija, Božićni film)

8. Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water, IMDB: 7.5)

Nastavak epskog znanstveno-fantastičnog filma Jamesa Camerona prikazuje nove izazove i borbe obitelji Sully na Pandori. U glavnim ulogama Sam Worthington i Zoe Saldaña. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika, Akcija)

9. Puno luđi petak (Freakier Friday, IMDB: 6.4)

Nastavak kultne komedije o zamjeni tijela donosi nove generacije i urnebesne obiteljske zaplete. Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis ponovno u glavnim ulogama. (SAD, 2025., Komedija, Fantastika)



10. Lilo & Stitch (IMDB: 6.7)

Dirljiva i zabavna priča o usamljenoj djevojčici s Havaja i izvanzemaljcu koji joj pomaže da ponovno pronađe obiteljsku sreću. Nova live-action adaptacija s Maijom Kealohom i Zachom Galifianakisom. (SAD, 2025., Obiteljski, Znanstvena fantastika)