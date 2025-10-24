Top 10 najgledanijih filmova na Apple TV+ širom svijeta ovoga tjedna – iznenađenja na vrhu!

Apple TV+ i ovog tjedna nudi bogatu selekciju filmova koji osvajaju gledatelje diljem svijeta. Ako ste u potrazi za novim hitovima ili želite provjeriti što je trenutno najpopularnije, donosimo vam detaljnu listu najgledanijih naslova.

Top 10 filmova na Apple TV+ širom svijeta:

1. The Lost Bus

IMDB: 7.0

Ova napeta drama prati odlučnog oca koji riskira sve kako bi spasio učiteljicu i njezine učenike iz razbuktalog požara. U glavnim ulogama su Matthew McConaughey i America Ferrera, a režiju potpisuje Paul Greengrass. (SAD, 2025., Drama, Katastrofa)





2. Highest 2 Lowest

IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 84%

Glazbeni mogul s najboljim „uhom“ u industriji postaje meta otmičara i prisiljen je na tešku moralnu odluku. U glavnim ulogama Denzel Washington i Jeffrey Wright, režija Spike Lee. (SAD, 2025., Krimi drama)





3. The Gorge

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 62%

Dvoje vrhunskih operativaca na suprotnim stranama tajanstvene klisure moraju udružiti snage protiv zla koje vreba iz dubina. Glavne zvijezde su Anya Taylor-Joy i Miles Teller. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika, Monster)





4. All of You

IMDB: 6.3

U bliskoj budućnosti, Simon pomaže prijateljici Lauri na testiranju tehnologije za pronalazak srodne duše, a pritom otkriva svoje prave osjećaje. S Imogen Poots i Brettom Goldsteinom. (SAD, 2025., Romansa)





5. The Family Plan

IMDB: 6.3

Naizgled običan otac i prodavač automobila krije prošlost elitnog ubojice. Kada ga proganja prošlost, cijela obitelj kreće na ludu avanturu. Mark Wahlberg i Michelle Monaghan u glavnim ulogama. (SAD, 2023., Komedija, Obiteljski)





6. Fountain of Youth

IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 35%

Majstor potrage za blagom okuplja ekipu za životnu avanturu, a ključ uspjeha je njegova otuđena sestra. U glavnim ulogama John Krasinski i Natalie Portman, režija Guy Ritchie. (SAD, 2025., Avantura)





7. Greyhound

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 79%

Kapetan debitant vodi saveznički konvoj kroz opasne vode tijekom Drugog svjetskog rata boreći se protiv nacističkih podmornica. Tom Hanks briljira u ovoj ratnoj drami. (SAD, 2020., Ratni)





8. Wolfs

IMDB: 6.5

Fiksator unajmljen da zataška zločin mora surađivati s neočekivanim partnerom, što vodi u noć punu kaosa. George Clooney i Brad Pitt predvode glumačku ekipu. (SAD, 2024., Triler)





9. Ghosted

IMDB: 5.8

Cole se zaljubljuje u tajanstvenu Sadie, ali otkriva da je ona tajna agentica. Zajedno kreću u svjetsku avanturu kako bi spasili svijet. Chris Evans i Ana de Armas u glavnim ulogama. (SAD, 2023., Komedija, Špijunski)





10. Luck

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 49%

Najnesretnija djevojka na svijetu ulazi u zemlju sreće i s magičnim stvorenjima pokušava promijeniti svoju sudbinu. Glasove posuđuju Eva Noblezada i Jane Fonda. (SAD, 2022., Animirani)

Ako tražite inspiraciju za filmski vikend, ova lista je pravi izbor! Koji je vaš favorit s popisa?