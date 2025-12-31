Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovaj tjedan

Na HBO Maxu u Hrvatskoj ovaj tjedan dominiraju uzbudljive kriminalističke komedije i božićni filmovi. Ako tražite što gledati, donosimo vam detaljan pregled najgledanijih 10 filmova – uz ocjene i kratke sinopsise!

1. One Battle After Another (IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 95%)

Ova kriminalistička komedija prati bivšeg revolucionara Boba (Leonardo DiCaprio) koji živi izvan sustava sa svojom kćeri Willom. Kada se njegova stara nemeza ponovno pojavi nakon 16 godina i Willa nestane, Bob kreće u potragu kroz paranoju i posljedice vlastite prošlosti. Sjajnu glumačku postavu predvode i Sean Penn, Benicio del Toro i Regina Hall, a režiju potpisuje Paul Thomas Anderson. (SAD, 2025., Krimi, Komedija)

2. Kingsman: The Secret Service (IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 75%)

Super-tajna špijunska organizacija regrutira uličnog mladića u svoj elitni program baš kad se pojavi globalna prijetnja izopačenog tehnološkog genija. U glavnim ulogama Taron Egerton, Colin Firth i Samuel L. Jackson. (UK, 2015., Akcija, Špijunski)

3. Kingsman: The Golden Circle (IMDB: 6.7/10, Rotten Tomatoes: 50%)

Nakon napada na sjedište Kingsmana, Eggsy i Merlin udružuju snage s američkom agencijom Statesman kako bi spasili svijet. Glume Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore i Halle Berry. (UK, 2017., Akcija, Špijunski)

4. The Thin Red Line (IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 80%)

Antiratni spektakl o američkoj postrojbi tijekom bitke za Guadalcanal u Drugom svjetskom ratu. Film prikazuje osobne i moralne dileme vojnika. Glume Sean Penn, Nick Nolte, Woody Harrelson i George Clooney. (SAD, 1998., Ratni)

5. A Carpenter Christmas Romance

Romantična priča o spisateljici koja bježi na obiteljsko imanje i ponovno susreće bivšu simpatiju, stolaru koji obnavlja grad. Zajedno pokušavaju oživjeti božićni duh. Glume Sasha Pieterse i Mitchell Slaggert. (SAD, 2024., Romansa, Božićni)

6. Merry Madagascar (Rotten Tomatoes: 56%)

Animirani božićni hit u kojem likovi iz Madagaskara pomažu Djedu Božićnjaku koji je doživio nesreću i izgubio pamćenje. Glasove posuđuju Ben Stiller, Chris Rock i Jada Pinkett Smith. (SAD, 2009., Animirani, Božićni)

7. Five Nights at Freddy's (IMDB: 5.6/10)

Horor o problematičnom zaštitaru koji prvu noć u Freddy Fazbear's Pizzi otkriva da posao nije nimalo bezopasan. Glume Josh Hutcherson i Matthew Lillard. (SAD, 2023., Horor)

8. Shrek the Halls (IMDB: 6.4/10)

Shrek pokušava prirediti savršen Božić za svoju obitelj, ali niz nepredviđenih gostiju i događaja sve zakomplicira. Glasovi: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz. (SAD, 2007., Animirani, Božićni)

9. Guy Ritchie's The Covenant (IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 83%)

Tijekom rata u Afganistanu, lokalni prevoditelj riskira život kako bi spasio ozlijeđenog narednika. U glavnim ulogama Jake Gyllenhaal i Dar Salim. (UK, 2023., Ratni)

10. Christmas in the Spotlight

Pop zvijezda Bowyn i profesionalni nogometaš Drew upuštaju se u vezu pod svjetlima reflektora. Može li ljubav preživjeti slavu? Glume Jessica Lord i Laith Wallschleger. (SAD, 2024., Romansa, Božićni)