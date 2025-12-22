Obavijesti

Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna
Otkrijte koji su filmovi i serije najpopularniji na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam detaljnu listu top 10 najgledanijih naslova, uz opise i ocjene – provjerite što se gleda i što ne smijete propustiti!

HBO Max nastavlja privlačiti gledatelje u Hrvatskoj bogatom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova – pogledajte koji su filmovi osvojili publiku i što biste svakako trebali dodati na svoju listu za gledanje!

1. Guy Ritchie's The Covenant (IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 83%)


Ovaj napeti ratni film smješten je u Afganistan, gdje lokalni prevoditelj riskira vlastiti život kako bi ranjenog narednika preveo preko opasnog terena. Jake Gyllenhaal i Dar Salim briljiraju u glavnim ulogama, a režiju potpisuje Guy Ritchie. Film donosi snažnu priču o odanosti, hrabrosti i preživljavanju. (UK, 2023., Ratni film)



2. A Carpenter Christmas Romance


Romantična priča o spisateljici koja se vraća u obiteljski dom kako bi pronašla inspiraciju za novi roman. Ondje se ponovno susreće s bivšom simpatijom, stolarom koji obnavlja grad. Zajedno pokušavaju vratiti božićni duh i otkrivaju ponovno zaboravljene osjećaje. (SAD, 2024., Romantična komedija, Božićni film)


3. Merry Madagascar (Rotten Tomatoes: 56%)


Animirani hit u kojem životinje iz Zoološkog vrta Central Park pomažu Djedu Božićnjaku koji je izgubio pamćenje nakon nesreće. Kralj Julian koristi situaciju za vlastitu zabavu, a ekipa mora spasiti Božić! (SAD, 2009., Animacija, Božićni film)



4. The Thin Red Line (IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 80%)


Ratna drama temeljena na istoimenom romanu, prati vojnike tijekom bitke za Guadalcanal u Drugom svjetskom ratu. Snažna glumačka postava uključuje Seana Penna, Nicka Noltea i Georgea Clooneyja. Film istražuje osobne i moralne dileme vojnika. (SAD, 1998., Ratni film)



5. Assassin's Creed (IMDB: 5.6/10, Rotten Tomatoes: 19%)


Znanstveno-fantastična avantura prema popularnoj videoigri. Michael Fassbender glumi Calluma Lyncha, koji putem revolucionarne tehnologije proživljava sjećanja svog pretka iz 15. stoljeća i stječe vještine drevnih Ubojica kako bi se suprotstavio moćnom Redu Templara. (SAD, 2016., SF, Akcija)



6. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper


Kratki animirani film u kojem pingvini iz Madagaskara pokušavaju usrećiti usamljenog polarnog medvjeda za Božić, što vodi do niza urnebesnih i toplih avantura. (SAD, 2005., Animacija, Božićni film)



7. Shrek the Halls (IMDB: 6.4/10)


Shrek pokušava organizirati savršen obiteljski Božić, ali neočekivani gosti i tipični Shrekovi problemi pretvaraju blagdan u pravu avanturu. (SAD, 2007., Animacija, Božićni film)

8. The Secrets We Bury


Dokumentarni film prati braću i sestre Carroll koji istražuju nestanak svog oca prije 58 godina. Njihova potraga otkriva mračnu obiteljsku tajnu i pokazuje koliko tajne mogu razarati odnose. (SAD, 2025., Dokumentarni film, Misterij)



9. Until Dawn (IMDB: 5.8/10, Rotten Tomatoes: 51%)


Horor o grupi prijatelja koji istražuju zabačenu dolinu u potrazi za nestalom sestrom. Ubrzo ih počinje progoniti maskirani ubojica, a oni se iznova bude na početku iste noći – zarobljeni u vremenskoj petlji. (SAD, 2025., Horor, Triler)



10. Stolen Children


Dokumentarac koji istražuje šokantnu aferu iz 1990-ih u Gruziji, gdje su tisuće novorođenčadi otete iz bolnica i prodane diljem svijeta. Film prati novinarku Tamunu Museridze u potrazi za istinom i razotkrivanjem obiteljskih tragedija. (Poljska, 2025., Dokumentarni film)

