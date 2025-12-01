Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna

HBO Max i ovog tjedna nudi bogat izbor filmova koji dominiraju hrvatskim ekranima! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi.

1. Ford v Ferrari, IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 92%

Ova uzbudljiva biografska drama prati američkog dizajnera automobila Carrolla Shelbyja i britanskog vozača Kena Milesa koji udružuju snage kako bi izgradili revolucionarni trkaći automobil za Ford i suprotstavili se Ferrariju na legendarnoj utrci 24 sata Le Mansa 1966. godine. U glavnim ulogama briljiraju Matt Damon i Christian Bale, a režiju potpisuje James Mangold. (SAD, 2019., Biografija, Automobili)



2. Kinds of Kindness, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 73%

Jedinstvena triptih drama redatelja Yorgosa Lanthimosa donosi tri isprepletene priče: čovjeka koji želi preuzeti kontrolu nad svojim životom, policajca čija se nestala supruga vraća potpuno promijenjena i žene koja traži posebnu osobu s izvanrednim sposobnostima. U glavnim ulogama Emma Stone i Jesse Plemons. (SAD, 2024., Drama)



3. Alita: Battle Angel, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 61%

U futurističkom svijetu, Alita se budi bez sjećanja na svoj identitet. Ubrzo otkriva da je ispod njezine kibernetičke vanjštine skrivena izvanredna prošlost. Akcijski spektakl s Rosom Salazar i Christophom Waltzom u glavnim ulogama. (SAD, 2019., Znanstvena fantastika, Cyberpunk)



4. The Conjuring: Last Rites, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%

Ed i Lorraine Warren suočavaju se s posljednjim zastrašujućim slučajem u kojem moraju pobijediti mračne sile i vlastite strahove. Nova horor priča iz popularnog Conjuring univerzuma s Verom Farmigom i Patrickom Wilsonom. (SAD, 2025., Horor, Natprirodno)

Foto: Internet/Screenshots





5. The Last Duel, IMDB: 7.4

Povijesna drama Ridleya Scotta donosi priču o viteškom dvoboju između Jean de Carrougesa i Jacquesa Le Grisa, temeljenom na stvarnim događajima iz 14. stoljeća. Glavne uloge tumače Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer. (SAD, 2021., Povijest, Vitezovi)



6. Red One, IMDB: 6.5

Akcijska božićna avantura u kojoj Dwayne Johnson i Chris Evans kreću u misiju spašavanja Djeda Božićnjaka nakon što ga otmu misteriozni zlikovci. (SAD, 2024., Avantura, Božić)



7. The Idea of You, IMDB: 6.5

Romantična komedija o 40-godišnjoj samohranoj majci Solene koja započinje neočekivanu vezu s 24-godišnjom zvijezdom najpopularnijeg boy benda na svijetu. U glavnoj ulozi Anne Hathaway. (SAD, 2024., Komedija, Romantika)





8. Kingdom of Heaven, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 39%

Povijesni spektakl Ridleya Scotta prati kovača Baliana koji nakon smrti supruge postaje ključna figura u križarskim ratovima. Orlando Bloom predvodi zvjezdanu glumačku postavu. (SAD, 2005., Povijest, Vitezovi)



9. Master and Commander: The Far Side of the World, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 85%

Russell Crowe kao kapetan britanske kraljevske mornarice koji kreće u opasnu potjeru za francuskim ratnim brodom, balansirajući između dužnosti i sigurnosti svoje posade. (SAD, 2003., Povijest, Moreplovci)



10. In Time, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 23%

Znanstveno-fantastični triler u kojem je vrijeme valuta, a bogati mogu živjeti vječno. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u napetoj borbi protiv korumpiranog sustava i utrci s vremenom. (SAD, 2011., SF, Budućnost)

Foto: YouTube