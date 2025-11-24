Otkrijte koji su filmovi najgledaniji na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 filmova s opisima, ocjenama i zanimljivostima – pronađite svoj sljedeći hit za gledanje
Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna
HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za filmsku večer, provjerite našu listu najgledanijih naslova na HBO-u – neki će vas zaista iznenaditi!
Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:
1. The Conjuring: Last Rites
IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%
Ovaj jezivi horor donosi posljednji slučaj paranormalnih istražitelja Eda i Lorraine Warren, koji se suočavaju s najopasnijim entitetima do sada. U glavnim ulogama su Vera Farmiga i Patrick Wilson, a film obiluje napetim scenama i atmosferom koja će vas držati budnima do jutra.
SAD, 2025., Horor
2. The Last Duel
IMDB: 7.4
Povijesna drama Ridleya Scotta o viteškom dvoboju koji odlučuje sudbinu časti i ljubavi. Matt Damon i Adam Driver briljiraju u napetoj priči o izdaji i pravdi u srednjovjekovnoj Francuskoj.
SAD, 2021., Povijesni
3. Red One
IMDB: 6.5
Akcijska avantura s Dwayneom Johnsonom i Chrisom Evansom koja spaja božićnu čaroliju i filmski spektakl. Kada otmu Djeda Božićnjaka, sigurnost Sjevernog pola ovisi o najneobičnijoj ekipi!
SAD, 2024., Avantura, Božićni film
4. The Idea of You
IMDB: 6.5
Romantična komedija o neočekivanoj ljubavi između 40-godišnje samohrane majke i mladog pop zvijezde. Anne Hathaway i Nicholas Galitzine donose toplu i zabavnu priču o ljubavi bez granica.
SAD, 2024., Komedija, Romantični
5. Master and Commander: The Far Side of the World
IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 85%
Russell Crowe kao kapetan britanske mornarice vodi epsku potjeru preko dva oceana. Povijesna drama puna akcije, napetosti i prijateljstva.
SAD, 2003., Povijesni, Avantura
6. Kingdom of Heaven
IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 39%
Ridley Scott još jednom vodi gledatelje u povijesnu epsku priču – ovaj put u doba križarskih ratova. Orlando Bloom tumači kovača Baliana, koji postaje ključna figura u sukobu za Jeruzalem.
SAD, 2005., Povijesni
7. In Time
IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 23%
Znanstveno-fantastični triler u kojem je vrijeme valuta, a bogati žive vječno. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u uzbudljivoj borbi protiv sustava.
SAD, 2011., SF, Triler
8. Nobody
IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 84%
Obiteljski čovjek Hutch Mansell (Bob Odenkirk) slučajno postaje osvetnik u brutalnom akcijskom trileru prepunom iznenađenja i crnog humora.
SAD, 2021., Akcija, Triler
9. Nobody Likes Me
IMDB: 5.5
Psihološka drama iz Češke o Sari, samohranoj ženi koja otkriva mračnu tajnu svog partnera Martina. Film istražuje tabu teme i granice ljubavi u modernom društvu.
Češka, 2025., Drama
10. Weapons
IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 93%
Napeti psihološki horor o nestanku djece iz iste škole i zajednici koja pokušava dokučiti što se dogodilo. Julia Garner i Josh Brolin nose ovu uznemirujuću priču.
SAD, 2025., Horor
Koji je vaš favorit s popisa? Podijelite s nama u komentarima i ne propustite sljedeći tjedan novu dozu preporuka s HBO-a!
