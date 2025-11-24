Obavijesti

Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna

Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna
Foto: YouTube

Otkrijte koji su filmovi najgledaniji na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 filmova s opisima, ocjenama i zanimljivostima – pronađite svoj sljedeći hit za gledanje

HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za filmsku večer, provjerite našu listu najgledanijih naslova na HBO-u – neki će vas zaista iznenaditi!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. The Conjuring: Last Rites

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%
Ovaj jezivi horor donosi posljednji slučaj paranormalnih istražitelja Eda i Lorraine Warren, koji se suočavaju s najopasnijim entitetima do sada. U glavnim ulogama su Vera Farmiga i Patrick Wilson, a film obiluje napetim scenama i atmosferom koja će vas držati budnima do jutra.

SAD, 2025., Horor
 

2. The Last Duel

IMDB: 7.4
Povijesna drama Ridleya Scotta o viteškom dvoboju koji odlučuje sudbinu časti i ljubavi. Matt Damon i Adam Driver briljiraju u napetoj priči o izdaji i pravdi u srednjovjekovnoj Francuskoj.

SAD, 2021., Povijesni

3. Red One

IMDB: 6.5
Akcijska avantura s Dwayneom Johnsonom i Chrisom Evansom koja spaja božićnu čaroliju i filmski spektakl. Kada otmu Djeda Božićnjaka, sigurnost Sjevernog pola ovisi o najneobičnijoj ekipi!

SAD, 2024., Avantura, Božićni film

4. The Idea of You

IMDB: 6.5
Romantična komedija o neočekivanoj ljubavi između 40-godišnje samohrane majke i mladog pop zvijezde. Anne Hathaway i Nicholas Galitzine donose toplu i zabavnu priču o ljubavi bez granica.

SAD, 2024., Komedija, Romantični

5. Master and Commander: The Far Side of the World

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 85%
Russell Crowe kao kapetan britanske mornarice vodi epsku potjeru preko dva oceana. Povijesna drama puna akcije, napetosti i prijateljstva.

SAD, 2003., Povijesni, Avantura

6. Kingdom of Heaven

IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 39%
Ridley Scott još jednom vodi gledatelje u povijesnu epsku priču – ovaj put u doba križarskih ratova. Orlando Bloom tumači kovača Baliana, koji postaje ključna figura u sukobu za Jeruzalem.

SAD, 2005., Povijesni

7. In Time

IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 23%
Znanstveno-fantastični triler u kojem je vrijeme valuta, a bogati žive vječno. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u uzbudljivoj borbi protiv sustava.

SAD, 2011., SF, Triler

8. Nobody

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 84%
Obiteljski čovjek Hutch Mansell (Bob Odenkirk) slučajno postaje osvetnik u brutalnom akcijskom trileru prepunom iznenađenja i crnog humora.

SAD, 2021., Akcija, Triler

9. Nobody Likes Me

IMDB: 5.5
Psihološka drama iz Češke o Sari, samohranoj ženi koja otkriva mračnu tajnu svog partnera Martina. Film istražuje tabu teme i granice ljubavi u modernom društvu.

Češka, 2025., Drama

10. Weapons

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 93%
Napeti psihološki horor o nestanku djece iz iste škole i zajednici koja pokušava dokučiti što se dogodilo. Julia Garner i Josh Brolin nose ovu uznemirujuću priču.

SAD, 2025., Horor

Koji je vaš favorit s popisa? Podijelite s nama u komentarima i ne propustite sljedeći tjedan novu dozu preporuka s HBO-a!

