Obavijesti

Show

Komentari 0
evo što gledati

Top 10 najgledanijih filmova u svijetu na Amazon Prime

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 najgledanijih filmova u svijetu na Amazon Prime
Foto: IMDB

Otkrijte koji su filmovi i serije trenutno najpopularniji na Amazon Prime Video diljem svijeta! Donosimo vam detaljan popis top 10 najgledanijih filmova s opisima, ocjenama i zvjezdanom postavom

Admiral

Prime Video nastavlja privlačiti gledatelje diljem svijeta svojom raznolikom ponudom hit filmova. Ovaj tjedan donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova - pogledajte što je osvojilo publiku i što ne smijete propustiti!

JESTE LI GLEDALI? Top 10 najgledanijih serija na Amazon Prime ovaj tjedan
Top 10 najgledanijih serija na Amazon Prime ovaj tjedan

1. Balls Up, IMDB: 4.0

Dvojica američkih marketinških stručnjaka dobivaju otkaz zbog propalog sponzorskog ugovora i odlučuju iskoristiti karte za veliki nogometni meč. Njihova pijana avantura pretvara se u bijeg kroz cijelu zemlju, dok ih svi progone. U glavnim ulogama: Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Molly Shannon. (SAD, 2026., Akcija, Komedija)

2. Crime 101, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 89%

Eluzivni lopov planira posljednji veliki pljačkaški pothvat na čuvenoj autocesti 101 u Los Angelesu, dok mu za petama stoji uporna detektivka i osiguravateljica u životnoj krizi. Glume: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry. (SAD, 2026., Krimi, Heist)

3. Vengeance, IMDB: 5.6

Vojni heroj Toro nakon brutalnog ubojstva supruge kreće u osvetnički pohod, koristeći neočekivano stečeno bogatstvo za lov na krivce. Glume: Omar Chaparro, Alejandro Speitzer. (Meksiko, 2026., Akcija)

4. Return to Silent Hill, IMDB: 4.0

James, vođen tajanstvenim pismom izgubljene ljubavi, dolazi u Silent Hill, grad obavijen tamom i užasima. Suočen s monstruoznim stvorenjima, otkriva zastrašujuću istinu. Glume: Jeremy Irvine, Hannah Anderson. (Francuska, 2026., Horor)

5. Mercy, IMDB: 6.1

U bliskoj budućnosti detektiv optužen za ubojstvo supruge ima 90 minuta da dokaže nevinost pred AI sucem kojeg je sam zagovarao. Glume: Chris Pratt, Rebecca Ferguson. (SAD, 2026., SF, Cyberpunk)

6. Venom: The Last Dance, IMDB: 6.2

Eddie i Venom su u bijegu, progonjeni iz oba svijeta, prisiljeni donijeti sudbonosnu odluku u svom posljednjem plesu. Glume: Tom Hardy, Juno Temple. (SAD, 2024., Superjunak, Marvel)

7. Tin Soldier, IMDB: 3.3, Rotten Tomatoes: 8%

Bivši specijalac traži osvetu protiv vođe kulta koji je korumpirao njegove suborce. U napetoj borbi za oslobođenje, udružuje se s vojnom operativkom. Glume: Scott Eastwood, Jamie Foxx, Robert De Niro. (UK, 2025., Akcija)

8. Ballerina, IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 75%

Radnja smještena tijekom događaja iz John Wick 3, Eve Macarro započinje trening ubojice Ruska Roma. Glume: Ana de Armas, Keanu Reeves. (SAD, 2025., Akcija, Osveta)

9. Sarah's Oil, IMDB: 7.0

Istinita priča o Sarah Rector, afroameričkoj djevojčici iz Oklahome koja postaje milijunašica zahvaljujući otkriću nafte na svom zemljištu. Glume: Zachary Levi, Naya Desir-Johnson. (SAD, 2025., Drama)

10. Greenland 2: Migration, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 58%

Obitelj Garrity mora riskirati sve kako bi pronašla novi dom u postapokaliptičnoj Europi nakon što je preživjela uništenje Zemlje. Glume: Gerard Butler, Morena Baccarin. (SAD, 2026., Triler, Katastrofa)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bili smo u selu iz kojega potječe John Malkovich: 'Tu je nekad bila njihova kuća...'
Tragom obitelji Malkovich

FOTO Bili smo u selu iz kojega potječe John Malkovich: 'Tu je nekad bila njihova kuća...'

Američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio je u utorak hrvatsko državljanstvo. Obišli smo Ozalj i okolicu kako bisme iz prve ruke doznali detalje o njegovom porijeklu. Prezime Malković zabilježeno je u selu Korušci pokraj Ozlja još pri prvom popisu stanovništva iz 1598. godine.
FOTO Seve izbacila trbušnjake! Uvukla se u uske tajice i natikače s vrtoglavom petom
KAKVA LINIJA!

FOTO Seve izbacila trbušnjake! Uvukla se u uske tajice i natikače s vrtoglavom petom

Pjevačica je pozirala ispred prekrasnog pogleda na Malom Lošinju koji je oduzimao dah. No rijetki su gledali u more, već je u fokusu bila njena isklesana figura
Estradne zvijezde okrenule su milijune! Evo koliko su zaradili Seve, Thompson, Šuput, Lille...
biznis cvjeta

Estradne zvijezde okrenule su milijune! Evo koliko su zaradili Seve, Thompson, Šuput, Lille...

Dok jedni pune arene i stadione, drugi paralelno grade ozbiljna poslovna carstva. Financijski izvještaji za 2025. godinu otkrivaju koliko su domaći estradnjaci zaradili kroz koncerte, nastupe, tvrtke i privatne biznise

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026