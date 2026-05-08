Top 10 najgledanijih filmova u svijetu na Amazon Prime

Prime Video nastavlja privlačiti gledatelje diljem svijeta svojom raznolikom ponudom hit filmova. Ovaj tjedan donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova - pogledajte što je osvojilo publiku i što ne smijete propustiti!

1. Balls Up, IMDB: 4.0

Dvojica američkih marketinških stručnjaka dobivaju otkaz zbog propalog sponzorskog ugovora i odlučuju iskoristiti karte za veliki nogometni meč. Njihova pijana avantura pretvara se u bijeg kroz cijelu zemlju, dok ih svi progone. U glavnim ulogama: Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Molly Shannon. (SAD, 2026., Akcija, Komedija)

2. Crime 101, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 89%

Eluzivni lopov planira posljednji veliki pljačkaški pothvat na čuvenoj autocesti 101 u Los Angelesu, dok mu za petama stoji uporna detektivka i osiguravateljica u životnoj krizi. Glume: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry. (SAD, 2026., Krimi, Heist)

3. Vengeance, IMDB: 5.6

Vojni heroj Toro nakon brutalnog ubojstva supruge kreće u osvetnički pohod, koristeći neočekivano stečeno bogatstvo za lov na krivce. Glume: Omar Chaparro, Alejandro Speitzer. (Meksiko, 2026., Akcija)

4. Return to Silent Hill, IMDB: 4.0

James, vođen tajanstvenim pismom izgubljene ljubavi, dolazi u Silent Hill, grad obavijen tamom i užasima. Suočen s monstruoznim stvorenjima, otkriva zastrašujuću istinu. Glume: Jeremy Irvine, Hannah Anderson. (Francuska, 2026., Horor)

5. Mercy, IMDB: 6.1

U bliskoj budućnosti detektiv optužen za ubojstvo supruge ima 90 minuta da dokaže nevinost pred AI sucem kojeg je sam zagovarao. Glume: Chris Pratt, Rebecca Ferguson. (SAD, 2026., SF, Cyberpunk)

6. Venom: The Last Dance, IMDB: 6.2

Eddie i Venom su u bijegu, progonjeni iz oba svijeta, prisiljeni donijeti sudbonosnu odluku u svom posljednjem plesu. Glume: Tom Hardy, Juno Temple. (SAD, 2024., Superjunak, Marvel)

7. Tin Soldier, IMDB: 3.3, Rotten Tomatoes: 8%

Bivši specijalac traži osvetu protiv vođe kulta koji je korumpirao njegove suborce. U napetoj borbi za oslobođenje, udružuje se s vojnom operativkom. Glume: Scott Eastwood, Jamie Foxx, Robert De Niro. (UK, 2025., Akcija)

8. Ballerina, IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 75%

Radnja smještena tijekom događaja iz John Wick 3, Eve Macarro započinje trening ubojice Ruska Roma. Glume: Ana de Armas, Keanu Reeves. (SAD, 2025., Akcija, Osveta)

9. Sarah's Oil, IMDB: 7.0

Istinita priča o Sarah Rector, afroameričkoj djevojčici iz Oklahome koja postaje milijunašica zahvaljujući otkriću nafte na svom zemljištu. Glume: Zachary Levi, Naya Desir-Johnson. (SAD, 2025., Drama)

10. Greenland 2: Migration, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 58%

Obitelj Garrity mora riskirati sve kako bi pronašla novi dom u postapokaliptičnoj Europi nakon što je preživjela uništenje Zemlje. Glume: Gerard Butler, Morena Baccarin. (SAD, 2026., Triler, Katastrofa)